Eve yapılan baskında şok: Nesli tükenmekte olan piton yılanı yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı hayvan ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda Bilecik’te O.K., R.Ş. ve Ş.Ö. isimli şahısların ikametlerinde gerçekleştirilen adli aramalarda bir tane labirent Burma piton yılanı ele geçirildi. Yaklaşık 6 aylık ve 1 metre uzunluğunda olduğu belirlenen yılanın Güney Asya kökenli olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idari yaptırım uygulanırken, ele geçirilen piton yılanının Bursa Hayvanat Bahçesi’ne teslim edileceği öğrenildi.