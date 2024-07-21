Evi daha önce de yakılmış

Kayseri’de bir çocuğun tacize uğradığı iddiaları sonucu 30 Haziran ve 1 Temmuz’da Suriyelilere yönelik yaşanan ırkçı saldırılarda yakılan bir evden yürek burkan dram çıktı. Görme engelli oğlu Muhammet, gelini ve iki torununa atık ve kağıt toplayarak bakan Abdullah Muhammet El Haci’nin (60) hem 3 tekerli motosikleti hem de evi bir gecede kül oldu. Bu evde 3 yıldır kalan ailenin 2021’de Kayseri’nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yaşadıkları evin de yine ırkçı provokatörler tarafından yakıldığı ortaya çıktı.





NE OLUR YAPMAYIN ENGELLİYİM

Yeni Şafak’a konuşan 60 yaşındaki Abdullah Muhammet El Haci, 1 Temmuz akşamı evde görme engelli oğlu ve ailesi varken ırkçı saldırganlar tarafından öne camların taşlarla kırıldığını ardından evin ateşe verilerek yakıldığını söyledi. El Haci, ailesinin yaşadığı korku dolu anları şu ifadelerle anlattı: “Ben o akşam evde değildim. Çocuklar evin başka bir noktasında saklanıyorlardı. Taşlardan biri görme engelli oğlumun yüzüne geldi. Yine de hiç ses çıkarmadılar. Oğlum biraz Türkçe biliyor. Saldırganlar ‘Ateş’ diye bağırınca ellerini kaldırıp ‘Ağabey ne olur yapmayın, ben engelliyim çocuklarım var’ dedi. Bunu duyunca daha da sinirlenip motoru da evi de komple yaktılar. Hatta komşularımızın söylediğine göre içeriye bombaya benzer bir şey atmışlar."





TÜRKLER KORUMAYA ÇALIŞTI

Muhammet El Haci, aynı sokaktaki Türk komşularının saldırganları durdurmaya çalıştığını ama başarılı olamadıklarını söyleyerek “Evde engelli olduğunu duyunca daha da sinirlenmişler. Önce evin önündeki 3 tekerli motorumu sonra da evi yakmışlar. Çocuklarımı da sağ olsun komşular kendi imkanlarıyla evden çıkarıp, polise teslim etmiş. Allah onlardan razı olsun. Türk milletinin merhametli ve vicdanlı olduğunu biliyorum. Bu saldırganlar kim onu bilemiyorum” dedi.





KORKUDAN UYKU UYUYAMIYORUM

Muhammet El Haci, 2021 yılında da Suriyelilere yönelik saldırılarda Kayseri Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki evlerinin yakıldığını söyledi. Kendi hallerinde kimseye zararları bulunmadığını anlatan El Haci, “Elimde olsa ben de ülkeme gitmek isterim. Ama burada kimseye yük olmadan gece gündüz çöp ve kağıt toplayarak aileme, torunlarıma bakıyorum. Bu olaylar yaşandığı günden bu yana uyku uyuyamıyorum, acaba torunlarıma bir şey olur da koruyamazsam diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.





Hayırseverler motosiklet hediye etti

Yıllardır kıt kanaat biriktirdikleriyle aldıkları tüm ev eşyaları, vefat etmiş eşine dair anılar ve daha birçok şeyin yangında kül olduğunu belirten El Haci, şimdi bir akrabalarının yanında kaldıklarını söyledi. Ailesinin geçimini sağladığı 3 tekerlekli motosikletin yakılması üzerine İHH Kayseri Şubesi ve İyilik Bulaşıcıdır Derneği ortaklaşa aldıkları motosikleti El Haci’ye teslim etti. Tüm vicdanlı insanlara teşekkür eden El Haci, “Artık çok yoruldum ama çalışmaya devam edeceğim. Oğlumun gözleri yüzde 20 oranında görebiliyor. Eğer kök hücre ameliyatı olabilirse gözleri açılacak. Bu ameliyatın bedeli ise 12 bin avro, bu parayı biriktirmeye çalışsam da başarılı olamadım. Her şeyimiz yandı gitti. Artık Allah’tan bir yardım bekliyorum” dedi.



