Evimevindir çatısı büyüyor

#EvimEvindir projesinin açıklandığı ilk günden itibaren AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın da desteğiyle #EvimEvindir çağrısının kapsama alanı genişlemeye başladı. Afetzedelere kayıtsız kalmayan vatandaşların sayıları gün geçtikçe artıyor. #EvimEvindir diyerek afetzedelere kayıtsız kalmayan vatandaşlar Türkiye’nin her yerinden projeye dahil olmak istiyor. Geçirdikleri zor günleri geride bırakmaları için ev, hobi bahçesi, yazlık gibi mülklerin kapılarını afetzedelere açmaya devam ediyor. #EvimEvindir çatısı altında herkesin yeri olduğunu ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vefanın kıymetini bilen bir millet olarak, milli mücadele ruhunun her daim canlı kalacağını vurguladı.