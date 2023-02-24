|
Reklam
Reklam
Gündem

Evimevindir çatısı büyüyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, #EvimEvindir projesinde gelinen son durum hakkında bilgiler verdi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:39 . 24/02/2023 Cuma
Diğer
Evimevindir çatısı büyüyor

Evimevindir çatısı büyüyor

#EvimEvindir projesinin açıklandığı ilk günden itibaren AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın da desteğiyle #EvimEvindir çağrısının kapsama alanı genişlemeye başladı. Afetzedelere kayıtsız kalmayan vatandaşların sayıları gün geçtikçe artıyor. #EvimEvindir diyerek afetzedelere kayıtsız kalmayan vatandaşlar Türkiye’nin her yerinden projeye dahil olmak istiyor. Geçirdikleri zor günleri geride bırakmaları için ev, hobi bahçesi, yazlık gibi mülklerin kapılarını afetzedelere açmaya devam ediyor. #EvimEvindir çatısı altında herkesin yeri olduğunu ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vefanın kıymetini bilen bir millet olarak, milli mücadele ruhunun her daim canlı kalacağını vurguladı.

Açıklamada #EvimEvindir kapsamında misafir edilen 816 Aile, 3200’e yakın vatandaş olduğu bilgisi verildi.


#kahramankazan
#deprem
#yardım
32 dakika önce
default-profile-img
Evimevindir çatısı büyüyor
Sismik izolatörlü Elbistan Devlet Hastanesi ilçenin en güvenli yapısı oldu
Youtuber Murat Soner sosyal medyadaki yalan haberlere tepki gösterdi
Kapatılan Ekşi Sözlük'e beklediği destek ABD'den geldi: Türkiye'ye çağrı yaptılar
23 Derece adlı Twitter hesabı algı operasyonuna kalkıştı: Kendi ifadelerini depremzedeye ait gösterdi
Filistinliler işgalcilerin 11 kişiyi öldürdüğü Nablus baskınını protesto etti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.