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KOCAELİ

Evin mutfağında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli’de üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin mutfak kısmında çıkan ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, İzmit ilçesi Malta Mahallesi Dünya Bankası Kalıcı Konutları 15. Ada’da bulunan üç katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen sebepten dolayı dairenin mutfak kısmında yangın çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Evin mutfağında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Kocaeli

Kocaeli’de üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin mutfak kısmında çıkan ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, İzmit ilçesi Malta Mahallesi Dünya Bankası Kalıcı Konutları 15. Ada’da bulunan üç katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen sebepten dolayı dairenin mutfak kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinden yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler daha sonrasında ise binaya dolan dumanı tahliye etti.
Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, dairenin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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