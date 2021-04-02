Gündem Evine doğru yürüyen genç kız bir anda kanlar içinde kaldı Muştayla saldırdı başkasına benzettim dedi
BURSA

Evine doğru yürüyen genç kız bir anda kanlar içinde kaldı: Muştayla saldırdı 'başkasına benzettim' dedi

Bursa'da evine doğru yürüyen 18 yaşındaki Ecenur Ö, Sedat A.'nın muştalı saldırısına uğradı. Genç kızın başından yaralandığı saldırının ardından gözaltına alınan Sedat A., "Ağabeyimin ölümüne neden olan kıza benzettim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Evine doğru yürüyen genç kız bir anda kanlar içinde kaldı: Muştayla saldırdı başkasına benzettim dedi
Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre; yürüyerek evine giden Ecenur Ö.'ye, çarşı içinden geçtiği sırada tanımadığı bir kişi arkadan yaklaşıp, elindeki muşta ile vurdu. Başından aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Ecenur Ö. yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti.

  • Etkisiz hale getirilen saldırgan, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Ecenur Ö. ise, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Sedat A. olduğu ortaya çıkan ve 16 suç kaydı bulunduğu belirlenen saldırgan, polisteki ifadesinde Ecenur Ö.'yü, ağabeyinin ölümüne neden olduğundan şüphelendiği Songül S.'ye benzettiğini söyledi.

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