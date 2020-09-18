Evini bıraktığı yerde bulamadı: Gurbetçinin Antalya'da yaptırdığı taşınabilir evi çaldılar!

Almanya'da yaşayan Nurettin Körük (55), 2007'de Taşkesiği Mahallesi Küçükbük mevkisi Karpuzçay kenarında aldığı 7 dönüm araziye bir sene sonra taşınabilir hazır ev yaptırdı.

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EVİNİ BULAMADI

Manavgat'a her yıl tatile gelen Körük, bu sene bir süprizle karşılaştı ve evini yerinde bulamadı. Körük'ün durumu jandarmaya bildirmesinin ardından ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

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Olayı gazetecilere anlatan Körük, her yıl tatile geldiğinde evinde 15 gün kaldığını belirtti.

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ŞOKE OLDUM!

En son geçen yıl eylülde evinde kaldığını aktaran Körük, "Bu yıl tatile geldiğimde evimin yerinde olmadığını gördüm. Çok şaşırdım, şoke oldum. Evimin sadece temeli kalmış, içindeki tüm eşyalarını da çalmışlar. Önündeki ağaçları da kesmişler. Bu iki eve 6 tırlık malzeme gelmişti. Bu kadar malzemeyi nasıl götürdüler şaşkınım, şikayetçiyiz." diye konuştu.