Evini, parasını ve altınlarını kaptırdı

İstanbul Maltepe'de oturan Nimet Çakıl evini, altınlarını ve parasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı. Çakıl’ı telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp kalpazanlara karşı operasyon başlattıklarını söyleyen dolandırıcılar, Nimet Çakıl'dan evde bulunan para ve altınlarını kendilerine getirmesini istedi. Arayan kişilere inanan Çakıl, 22 Mayıs'ta evin yakınlarında bir yere içinde toplam 60 bin lira tutan altın ve parasının olduğu çantayı dolandırıcılara teslim etti.

Nimet Çakıl

MAHKEMEDEN İHTİYATİ TEDBİR

Aldıkları parayla yetinmeyen dolandırıcılar bu defa da numarasını verdikleri bir emlakçıya Nimet Çakıl'dan evini satmasını istedi. Verilen numarayı arayan Nimet Çakıl, 24 Mayıs'ta emlakçı ile tapuya giderek yaşadığı apartmanın ikinci katında bulunan evini 500 bin liraya sattı. Satış işlemlerinde sorun yaşanmaması için de Çakıl'a akıl sağlığı yerinde raporu aldırıldı. Evinin parasını da teslim eden Çakıl durumu çocuklarına anlatınca dolandırıldığı ortaya çıktı. Savcılığa giderek şikayetçi olan Çakıl’a mahkemeden iyi haber geldi. Mahkeme, Çakıl’ın dolandırıcıların tuzağı ile sattığı evin üçüncü kişilere satılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldı.