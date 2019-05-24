Evinin bahçesinde görür görmez itfaiyeyi aradı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ağlara takılan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gölköy Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan ağlara yılanın sıkıştığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yılan, doğaya bırakıldı.
Kırklareli'nde de apartman girişine dolandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bahçe kapısındaki parmaklıklara dolanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kurtarılan yılan doğaya salındı.
Denizli'de ise kafese girmeye çalışırken sıkıştı
Geçtiğimiz günlerde de Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bahçedeki kuş kafesine girmeye çalışırken tele sıkışan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.