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Gündem Evinin bahçesinde görür görmez itfaiyeyi aradı
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MUĞLA

Muğla Bodrum'da evin bahçesinde bulunan ağlara yılan sıkıştı

Evinin bahçesinde görür görmez itfaiyeyi aradı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesinde bulunan ağlara yılan sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı sıkıştığı yerden kurtardı.

Haber Merkezi AA
Ağlara sıkışan yılan.
Ağlara sıkışan yılan.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ağlara takılan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gölköy Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan ağlara yılanın sıkıştığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yılan, doğaya bırakıldı.

Kırklareli'nde de apartman girişine dolandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bahçe kapısındaki parmaklıklara dolanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kurtarılan yılan doğaya salındı.

Apartman girişine dolanan 1 buçuk metrelik yılan kurtarıldı
GÜNDEM
Apartman girişine dolanan 1 buçuk metrelik yılan kurtarıldı

Denizli'de ise kafese girmeye çalışırken sıkıştı

Geçtiğimiz günlerde de Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bahçedeki kuş kafesine girmeye çalışırken tele sıkışan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

Denizli'de yılan paniği: Kafese girmeye çalışırken sıkıştı
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Denizli'de yılan paniği: Kafese girmeye çalışırken sıkıştı
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