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Eviniz yuvaları olsun: Fuat Oktay web sitesinin açıldığını duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, boş duran evlerini depremzedelere bedelsiz sunmak ya da kiralamak isteyenler için “evimyuvanolsun.org” web sitesini açtıklarını duyurdu. "Evim Yuvan Olsun" kampanyası için kurulan sistemle, devlet, süresi bittiğinde evin sahibine teslim edilmesine garantör oluyor.

04:00 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, boş duran evlerini depremzedelere bedelsiz sunmak ya da kiralamak isteyenler için “evimyuvanolsun.org” web sitesini açtıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, boş duran evlerini depremzedelere bedelsiz sunmak ya da kiralamak isteyenler için “evimyuvanolsun.org” web sitesini açtıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Evim Yuvan Olsun” kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini bildirdi. AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi’nde, yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Oktay, “Türkiye’de yaşayıp ikinci evi olan ya da yurt dışında yaşayıp Türkiye’de ikinci evi olan, kullanmadıkları evlerini veya yazlık evlerini depremzede ailelerin kullanımına bedelsiz olarak sunmak veya evlerini uygun şartlarda depremzede ailelerin oturması için kiralamak isteyen hayırseverlerimiz, gönül rahatlığıyla evimyuvanolsun.org sitesinden başvurabilirler” dedi.

KAYMAKAMLIKLAR DEVREDE

Oktay şöyle devam etti: “Eğer bu siteden başvurabilirlerse bu defa bu evler kaymakamlıklarımız aracılığıyla süreli olarak depremzede ailelerimizin, özellikle dezavantajlı depremzede ailelerimizin, kullanımına sunacağız. Yani ev sahibiyle afetzede kardeşlerimizi karşı karşıya getirmekten ziyade doğrudan, arada kaymakamlığın garantörlüğünde bir sistemi ve süresi bittiğinde de yine aynı kamu otoritesinin garantörlüğünde evinin teslim edileceği bir sistem bu.”

FIRSATÇILARDAN HESAP SORULACAK

Fahiş kira artışlarıyla ilgili bilgi aldıklarını belirten Oktay, “Fahiş fiyatlarla kira artışlarına cüret edenler olduğunu biliyoruz. Bunu takipsiz bırakmayacağımızı, afetzedeler adına, milletimiz adına bunun hesabını sormanın boynumuzun borcu olduğunu buradan ilan ediyorum. İlgili tüm kurumlarımız bunun peşini bırakmayacaktır. Bu afet üzerinde fırsatçılıktır, insanlıkla alakası yoktur. Bunun hesabını soracağız. Afetzedeler üzerinden hiç kimsenin kazanç, prim sağlamasına müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

105 BİN BİNA YIKIK VEYA YIKILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını, 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığını bildirdi. Oktay, “830 bin 806 binanın 407 bin 786’sı hasarsız. Yani çalışılan, tespiti yapılan her bir binanın yaklaşık yüzde 49’u hasarsız. Yani içinde oturulabilir. Az hasarlı binalara baktığımızda 205 bin 86’sı, o da yüzde 24 buçuğu yapıyor. Yani toplam yüzde 73’e yakın bir oranı binaların tekrar içerisinde doğrudan oturulabilir veya ufak bir bakımla oturulabilecek bir konumda.”

1713 ÇOCUK REFAKATSİZ

  • Refakatsiz çocuklarla ilgili son derece hassas olunduğunun altını çizen Oktay, şöyle devam etti: “1713 çocuğumuz var şu anda. Bunlardan ailelerine teslim edilen 1141 çocuğumuz var, bu bizi mutlu ediyor. Hastanede takip edilen 490 çocuğumuz var. Sevgi Evleri gibi birimlerinizde kalan misafir 82 çocuğumuz var. Kimliği belirlenen çocuklarımız 1469’dur. 244’ünün de kimliğini belirlemeye çalışıyoruz. Milletimizin, vatandaşlarımızın farklı kaynaklardan, içerden ve dışardan fark etmez refakatsiz çocuklarımız üzerinden prim yapmaya çalışan, siyaset yapmaya çalışan, seviyesini düşürmeye çalışanlara, dezenformasyon yapanlara kesinlikle itibar etmesinler.”

Gerekirse ölüme gideceksiniz

İlk gün yaşanan bir olayı kamuoyuyla paylaşan Oktay, bölgedeki bir komutanın yardım için havalanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle geri inen helikopterler için “Savaştayız arkadaşlar. Gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz.” talimatı verdiğini anlattı.


#Deprem
#Evim Yuvan Olsun
#Fuat Oktay
#AFAD
1 saat önce
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Eviniz yuvaları olsun: Fuat Oktay web sitesinin açıldığını duyurdu
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