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POLİTİKA

Evladımın hayallerini çaldılar

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 16'ncı günde 41'e ulaştı. 4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için nöbete başlayan baba Süleyman Aydın, oğlunun polis veya asker olma hayali kurduğunu ifade edip “Evladımın hayallerini de çaldılar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Aydın
Süleyman Aydın

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde 16'ncı gün geride kaldı. Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, dün İkram Gürtürk, Şirin Sungur ve anne Selma Han da katıldı. Sayıları 41'e ulaşan aileler, evlatlarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor.

DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI

Muş'tan gelen anne İkram Gürtürk, oğlu Musa'nın 5 yıl önce liseye gitiği dönemde 18 yaşındayken kaçırıldığını söyledi. Gürtürk, şöyle konuştu: "Oğlumuzu istiyoruz, oğlumuzu getirsinler. Oğlum okul okuyordu, onu kandırıp götürdüler. Ben oğlumu PKK'dan istiyorum. Artık dayanacak gücümüz kalmadı."

OĞLUM GELSİN TESLİM OLSUN

Muş'un Varto ilçesinden oğlu Onur için eyleme katılan anne Selma Han da oğlunun Türkiye dönmesini isteyerek, "Son olarak geçen yıl oğlumla görüştüm, şu anda Suriye'de. Her nerede olursa olsun, gelsin teslim olsun" ifadelerini kullandı.

POLİS OLMAK İSTİYORDU

4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın, oğlunun polis ya da asker olma hayali kurduğunu ifade etti. Oğlunun polis üniformasıyla çekilmiş fotoğraflarının bulunduğunu anlatan Aydın, evladının dağa kaçırılmasıyla hayallerinin de çalındığını söyledi.

ONUN İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM

  • Oturma eylemine 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ramazan için katılan Mevlide Üçdağ, "Kurban keseceğim, yeter ki oğlumu göreyim. Onun için her şeyi yaparım. Oğluma kavuştuğumda 7 gün 7 gece beraber yatıp onu kucağımdan ayırmayacağım. İnşallah bu hayalim gerçekleşir" dedi.

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