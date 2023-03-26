Evladını PKK'nın pençesinden kurtaran Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer AK Parti’den aday adayı oldu

Ayşegül Biçer
AK Parti, milletvekili seçimlerinde ilk kez uyguladığı elektronik temayülü dün gerçekleştirdi. 81 ilde aynı anda başlayan ve aynı anda sona eren e-Temayül’de; il yönetim kurulları, ilçe yönetim kurulları, belde yönetim kurulları, kadın ve gençlik kolları, mahalle ve köy başkanları, belediye başkanları ve meclis üyeleri ve önceki dönem milletvekilleri oy kullandı.
Aday adaylarının belirlenmesinde âdeta kılı kırk yaran AK Parti’de teşkilat mensuplarının her birine dijital kart verildi. Aldıkları kartları ilgili cihaza okutan teşkilat mensuplarının karşısına o ilin milletvekili aday adaylarının fotoğraflı listesi çıktı.
Kartlar kişi bazlı değil, il ve ilçe bazlı olarak dağıtıldığı için gizlilik korundu, kimin hangi aday adayını desteklediği bilinmedi. Sadece hangi ilin ve ilçenin kimleri tercih ettiği görülebildi. Son oy kullanıldığı andan 1 saat içinde sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne düştü.
Böylelikle temayül sürecini geride bırakan AK Parti, aynı zamanda milletvekili aday adaylığı başvurularını değerlendirmek için alt komisyon çalışmalarına başladı.
Bu komisyonun değerlendirmelerinin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Nisan’da başkanlığını yapacağı üst komisyonda verilecek.
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da AK Parti aday adayları arasında yer aldı.