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Evladını PKK'nın pençesinden kurtaran Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer AK Parti’den aday adayı oldu

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday belirleme süreci devam ediyor. AK Parti'de eski vekillerin birçoğu adaylık başvurusu yaparken sürpriz isimler de gündeme geliyor. HDP il binası önündeki direnişi sayesinde oğlunu PKK terör örgütünün pençesinden kurtaran Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer de aday adayı oldu.

09:39 . 26/03/2023 Pazar
Diğer
Ayşegül Biçer

Ayşegül Biçer

AK Parti, milletvekili seçimlerinde ilk kez uyguladığı elektronik temayülü dün gerçekleştirdi. 81 ilde aynı anda başlayan ve aynı anda sona eren e-Temayül’de; il yönetim kurulları, ilçe yönetim kurulları, belde yönetim kurulları, kadın ve gençlik kolları, mahalle ve köy başkanları, belediye başkanları ve meclis üyeleri ve önceki dönem milletvekilleri oy kullandı.

Aday adaylarının belirlenmesinde âdeta kılı kırk yaran AK Parti’de teşkilat mensuplarının her birine dijital kart verildi. Aldıkları kartları ilgili cihaza okutan teşkilat mensuplarının karşısına o ilin milletvekili aday adaylarının fotoğraflı listesi çıktı.


Kartlar kişi bazlı değil, il ve ilçe bazlı olarak dağıtıldığı için gizlilik korundu, kimin hangi aday adayını desteklediği bilinmedi. Sadece hangi ilin ve ilçenin kimleri tercih ettiği görülebildi. Son oy kullanıldığı andan 1 saat içinde sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne düştü.

Böylelikle temayül sürecini geride bırakan AK Parti, aynı zamanda milletvekili aday adaylığı başvurularını değerlendirmek için alt komisyon çalışmalarına başladı.

Ayşegül Biçer

Bu komisyonun değerlendirmelerinin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Nisan’da başkanlığını yapacağı üst komisyonda verilecek.


Türkiye gazetesinin haberine göre, AK Parti’de aday adaylığı için başvuran isimler arasında önceki dönemlerde milletvekilliği yapmış çok sayıda isim bulunuyor. Daha önce Antalya Milletvekilliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış
Menderes Türel
bu isimler arasında.
‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısının bestecisi, ünlü sanatçı
Yücel Arzen
, Gazeteci-Yazar
Fadime Özkan
, Sosyal Güvenlik Uzmanı
Resul Kurt
, Diyarbakır annelerinden
Ayşegül Biçer
, Sosyal medya fenomeni
Ece Ronay’ın eşi Mehmet Erdal Bilir
de AK Parti’den aday adayı oldu.
Ayrıca, mevcut milletvekillerinden AK Parti Grup Başkan Vekili
Mustafa Elitaş
, Genel Başkan Yardımcısı
Jülide Sarıeroğlu
, Kırıkkale Milletvekili
Ramazan Can
, Kırşehir Milletvekili
Hacı Turan
, Denizli Milletvekili
Ahmet Yıldız,
bu kez Ankara’dan adaylık başvurusu yaptı.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da AK Parti aday adayları arasında yer aldı.

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in HDP il binası önünde yaptığı oturma eylemi sayesinde güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa Biçer geçtiğimiz aylarda evlendi.


#seçim
#ak parti
#ayşegül biçer
1 saat önce
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