Evladını terör örgütünden kurtaran Ayşegül Biçer: Annelerimizin feryadına ortak olalım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) Başkanlığın konferans salonunda "Sessiz Direnişin Sembolü: Diyarbakır Anneleri" sempozyumu düzenlendi.

Sempozyuma davetli olarak katılan Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelerden Ayşegül Biçer, gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, kendilerine verilen desteklerden dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini bildirdi.

HAYAT HDP'liler 'oğlun gelirse soğan takıp eşek gibi anıracağız demişti: Ayşegül Biçer HDP binasına soğan astı

Diyarbakır annelerinin çok büyük bir mücadele sürdürdüğünü belirten Biçer, "Ben kendi evladıma 28 Temmuz 2021'de kavuştum. Ama hâlâ oradayım, orada olmaya devam edeceğim. Çünkü bir tek benim oğlum Mustafa değil; Mustafa gibi binlerce çocuğumuzu kandırarak dağa götürdüler. Onların ölüme terk edilmesini kabullenemiyoruz, kabul de etmiyoruz. Biz oradayız." diye konuştu.

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OYNAT 01:54 Diyarbakır Anneleri’nden Ayşegül Biçer evladına kavuştu: 1,5 yıl sonra bugün Türkiye Cumhuriyeti kazandı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir video yayınladı. Altun, Diyarbakır Anneleri'nden Ayşegül Biçer'in yer aldığı videoyu, 'Diyarbakır Anneleri'nden Ayşegül Biçer evladına kavuştu. 1,5 yıl önce onunla söyleşmiştik. 1,5 yıl sonra bugün Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Nice bayram gibi kavuşmalara!' ifadeleriyle paylaştı.



3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binası önüne gelen anne Ayşegül Biçer ve baba Rauf Biçer çocukları Mustafa'nın terör örgütü tarafından 17 Kasım 2018 Cumartesi sabah saat 06.00 sularında zorla dağa kaçırıldığını ve bunun için oturma eyleme başladıklarını anlatmışlardı. Mustafa Biçer, evlat nöbetinden yaklaşık 2 yıl sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.







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Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'dan bu yana evlat nöbeti tuttuklarını dile getiren Biçer, "Kimimiz evladımıza kavuştuk, kimimiz evladımızı bekliyoruz. Orada hepimiz birbirimize söz vermiştik. Evlatlarımızın hepsini dağdan indirmeden buradan kalkmayacağız. Sloganımız da 'Ya zafer ya ölüm' olacak demiştik. Hepimiz kararlıyız. Hain taşeron terör örgütü, HDP ile beraber yıllardır Kürtlere zulmediyor. Doğu ve Güneydoğu'da PKK ve HDP zulmü var. Buna 'Dur' demek için annelerimiz orada mücadele veriyor." ifadesini kullandı.

OYNAT 02:10 Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer: PKK bitene kadar terörle mücadele edeceğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt ziyareti kapsamında düzenlenen Demokrasi Konuşmaları programında konuştu. Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, 3 yıla yakın bir süre HDP İl Binası önünde evlat mücadelesi verdiğini ve evladına kavuşarak askere gönderdiğini söyledi. Tüm annelerin birleşmesi halinde hem PKK ile hem finansal kaynağı olan uyuşturucuyla mücadele edilebileceğini söyleyen Biçer, PKK bitene kadar terörle mücadele edeceğini, devletinin yanında olduğunu bildiğini belirtti. BiP'te paylaş

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"Diyarbakır anneleriyle tek yumruk olalım"

84 milyonun çocuğuna sahip çıkarak orada tek yumruk olduklarını belirten Biçer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyaya sesleniyorum. Gelin annelerimizin feryadına ortak olalım; seslerine ses, nefeslerine nefes olalım. Artık çocuklarımız bir hiç uğruna ölmesin; askerimize, polisimize silah sıkmasın. O yüzden oradayız. Kendi evladımı kazanmış olabilirim ama gidip evimde oturamam. Çünkü bu dava, vatan-bayrak davası. Bu dava, evlatlarımızı hain taşeron terör örgütüne kurban vermeme davası. Buradan da tüm çocuklarımıza çağrımızdır, 'Ya leş olarak orada öleceksiniz ya da gelip burada devletinize teslim olup kendi vatanınız, toprağınız için mücadele ederek şehit olacaksınız'. Buradan tüm anne ve babalara da çağrımdır. Lütfen evlatlarınıza sahip çıkan. Lütfen gelin, Diyarbakır anneleriyle tek yumruk olalım. Hepimiz 84 milyon olarak evladımıza sahip çıkalım.

Uyuşturucuya düşmüş çocuklarımız var, teröre düşmüş çocuklarımız var; bunlar virüs gibi her yerde. Bunlara 'Dur' demek de annelere düşüyor. İlk günden beri söylediğim bir sözüm var, 'Beşik sallayan anne neden dağları yıkmasın.' Gelin şu dağları yerle yeksan edelim. Üstüne güzel binalar inşa edelim."