Evlat edinen kadına borçlanma hakkı

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, iletilen dosyada 1.5 milyon staj mağduru bulunduğu belirtildi. Bu kişilere borçlanma hakkı verilmesi durumunda bunun bütçeye yük olmayacağı gibi kamunun 52 milyar 415 milyon TL gelir sağlayacağına işaret edildi.

GSS’DEN MUAF TUTULSUN

EYT’lilerin öneriler arasında, yıl ve prim şartlarını tamamlamış kişilerden genel sağlık sigortası alınmaması da yer aldı. Emeklilikte yaşa takılan tüm kesimin bugüne kadar biriken borçlarının silinmesi ve tamamen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinden muaf tutulması istendi. Kadınların doğum borçlanması için, sigortalı olma şartı aranmaması istendi. İlk doğum yaptığı tarihin SGK başlangıcı olarak kabul edilmesi önerildi. Çalışmada, “Avrupa’da yaşayan kadınlarımız uluslararası anlaşmalar dolayısıyla bu şekilde faydalanabilmektedir. Ayrıca yine örnek teşkil etmesi açısından evlatlık edinen çocuklar için borçlanma yapılabildiğinin altını da çizmek gerekir. Yine bu başlık altında değerlendirilmesini istediğimiz, ev kadınlarımıza da borçlanma hakkı verilmesine dair çalışma yapılmasıdır” denildi.

İNTİBAK DÜZENLEMESİ YAPILSIN

Pandemi sürecinde uygulanan kısa çalışma ödeneği sistemi ve hiç çalışılamayan dönemlere ait günlerin borçlanılabilmesi de talep edildi. Ayrıca, 2000 yılı öncesinde emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemesinin bu yıldan sonra emekli olanlar için de yapılması önerildi.