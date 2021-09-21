Evlat hasreti çeken anne Koç: Neden hep fakir fukara çocukları dağda ölüyor

2015 yılında terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul’dan Diyarbakır’a gelerek 2 yıldır evlat nöbetinde olan anne İmmihan Nilifırka ise “Ben evde ilk eylem başladığı zaman, dedim gideceğim ve karar verdim geldim eyleme katıldım. 2 yılımız bitti, 3’üncü yıla girdi ve biz buradayız. Biz eylemimiz terk etmiyoruz ve bir çocuk dağdan kalıncaya kadar bekleyeceğiz. Biz kazanacağız. Anne ve babalar olarak çocuklarımızı almadan da asla çıkmayacağız buradan. Allah o kadından razı olsun. Hacire Akar nasıl Mehmet’ini aldıysa, benim oğlumun ismi de Mehmet’tir. Ben de Mehmet’imi ve diğer anneler de çocuklarını alınca çıkacağız buradan, bu çadır öyle kalkacaktır. Oğlum Mehmet beni görüyor ve duyuyorsan dön gel. Ramazan askere gitti, Yakup askerliğini yaptı geldi. Mehmet’im ablanla buradan seni bekliyoruz. Çık gel güvenlik güçlerine teslim ol” diye konuştu.