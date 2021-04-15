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Gündem Evlat Nöbeti 591 gündür sürüyor Oğlumu HDPden istiyorum onu almadan gitmeyeceğim
DİYARBAKIR

Evlat Nöbeti 591 gündür sürüyor: Oğlumu HDP'den istiyorum onu almadan gitmeyeceğim​

Evlat Nöbeti 591 gündür sürüyor: Oğlumu HDP'den istiyorum onu almadan gitmeyeceğim

Diyarbakır anneleri ve babaları dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. 591 gündür nöbet tutan ailelerden Anne Hatice Ay, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Onu almadan buradan gitmeyeceğim" derken Baba Nazmi Türan, evladını kurtarmak için "Sonuna kadar buradayız, kararlıyız. Çoğu aile evladına kavuştu, biz de müjde bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Evlat Nöbeti 591 gündür sürüyor: Oğlumu HDPden istiyorum onu almadan gitmeyeceğim​
Evlat Nöbeti tutan aileler

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 591. gününde devam ediyor. Eylemde yer alan Hatice Ay, 6 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Muhammed için evlat nöbetine katıldığını söyledi.

Oğlunun hasta olduğunu, sürekli gözetim altında tutulması gerektiğini kaydeden Ay, 6 yıldır çocuğundan haber alamadığını bildirdi.

'ALMADAN GİTMEYECEĞİM'

Ay, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Onu almadan buradan gitmeyeceğim. Kararlıyım. Muhammed oğlum, eve dön. Sen küçüksün, hastasın. 6 yıldır seni merak ediyoruz. Oğlum gel adalete teslim ol. Seni kandırıyorlar." diye konuştu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Kadriye için gelen Nazmi Türan da 591 gündür eylemlerini kararlılıkla devam ettirdiklerini belirtti.

Türan, "Kızımdan hiç haber alamadım. Sonuna kadar buradayız, kararlıyız. Çoğu aile evladına kavuştu, biz de müjde bekliyoruz. Devletimiz güçlüdür. Kızım sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol." ifadelerini kullandı.

HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor: Bunlar Kürdün düşmanı Ermenilerin dostudur
GÜNDEM
HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor: Bunlar Kürdün düşmanı Ermenilerin dostudur

YURT DIŞINDAKİ AİLELER PKK'YA DESTEK VERİYOR

Bu arada, aileler, Fransa'da katıldığı televizyon programında kendilerinden bahseden uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene ile görüntülü görüştü. Sirene, görüşmede, kendisinin de bir anne olduğunu, evlat mücadelesi veren ailelerin acısını paylaştığını söyledi.

Diyarbakır annelerinin feryadını dünyaya aktarmak zorunda olduklarını kaydeden Sirene, "Yurt dışındaki ülkeler maalesef PKK terör örgütüne destek veriyor. Hem bir anne hem de vatanını milletini düşünen Türk vatandaşı olarak acınızı tüm dünyaya aktarmaya devam edeceğim. Allah acılarınızı bir an önce dindirsin ve evlatlarınızı size kavuştursun." dedi.

Anneler de Sirene'ye teşekkür etti.

Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
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Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
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5 yıl önce 18 yaşındayken Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz, Kocaeli'den gelerek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Tuncer'in kardeşi Adem Cengiz, Diyarbakır'daki evlat nöbetini televizyonda izledikten sonra katılmaya karar verdiklerini ifade ederek, ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu.
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Cengiz, HDP ağabeyimi bana versin. Bu hastalıkta çıkıp geldik. 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. Artık yeter, neredeysen kaç gel. Ailen seni çok özledi. Babam hasta. Bu eylemi televizyonda gördük. Artık yeter dedim ve annemle beraber geldik. 2015'te ablamın düğünde çıkıp gitti. Artık ulaşamadık. Sonra kayıp ilanı verdik. Cevap alamadık 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. HDP'den ağabeyimi istiyorum dedi.
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Kürtçe konuşan anne Zinnet Cengiz ise her gün acı çektiğini belirterek, Tuncer gelmeden ben buradan gitmeyeceğim dedi.
Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde 18 yaşındayken götürülen Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz'in eyleme katılmasıyla 467'inci gününde 178'e yükseldi.


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