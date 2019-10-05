Gündem Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor Eylem yapan aile sayısı 53 oldu
DİYARBAKIR

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor: Eylem yapan aile sayısı 53 oldu

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor: Eylem yapan aile sayısı 53 oldu

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 33’ncü gününe girerken, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden 2 aile daha eyleme katıldı. Yeni katılan iki aile ile birlikte eylem yapan aile sayısı 53 oldu. Oturma eylemine katılan aileler çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tuttuklarını söyledi.

Haber Merkezi IHA
Sümeyye Yenilmez 4 yıl önce dağa kaçırıldı.
Sümeyye Yenilmez 4 yıl önce dağa kaçırıldı.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 33’ncü gününde sürerken, 2 aile daha HDP il binası önünde oturma eylemine katılarak sayı 53 oldu. Kızlarının 4 yıl önce terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını belirten anne ve babası, çocukları Sümeyye Yenilmez’e kavuşmak için Muş’tan gelerek diğer ailelerle birlikte oturma eylemine katıldı.

“Kızımı kandırarak kaçırdılar”

Anne Süheyla Yenilmez yaptığı açıklamada, kızının HDP aracılığıyla kandırılarak terör örgütüne götürüldüğünü belirtti. Anne Yenilmez, "Kızım Bitlis’te 2017’te üniversite ikinci sınıfta okurken kandırılarak kaçırıldı. Kızıma iki gün ulaşamadık. Sonra araştırdık, öğrendik ki dağa kaçırmışlar. Kızım okulunu çok seviyordu, okumak istiyordu. Kandırarak kaçırdılar. Kızımdan hiçbir haber alamadık. Kızımın gelmesini istiyorum. Devlet ona ceza vermiyor. Gelsin okulunu okusun. Diğer anne ve babalar da gelsin burada otursun çocuklarını istesinler" dedi.

İHA
Kızlarının 4 yıl önce terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını belirten anne ve babası, çocukları Sümeyye Yenilmez’e kavuşmak için Muş’tan gelerek diğer ailelerle birlikte oturma eylemine katıldı.

“Benim kızımı, AK Parti, CHP ya da MHP götürmedi, HDP götürdü”

Baba Maşallah Yenilmez de kızının HDP aracılığıyla kandırılarak terör örgütü PKK’ya teslim edildiğini söyledi. Baba Yenilmez, "Kızım üniversite ikinci sınıfta HDP’lilerin derneğine götürülmüş. Bunu öğrendim. Kızımın sebebi HDP’dir. Benim kızımı, AK Parti, CHP ya da MHP götürmedi. Benim kızımı HDP’nin sorumluluğunda bulunan dernek götürdü ve ben kızımı HDP’den istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kur’an Kursu öğrencilerinden 'evlat nöbeti'ne destek ziyareti
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Kur’an Kursu öğrencilerinden 'evlat nöbeti'ne destek ziyareti
Kur'an Kursu öğrencileri, çocuklarının dağa kaçırılan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 'evlat nöbeti' tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu.


“Türk adaletine teslim olsunlar”

Kızını okutmak için çok çaba harcadığını ve büyük zorluklar çektiğini belirten baba Yenilmez, “4 yıldır evimizde yemek yiyemiyoruz. Eşim o günden beri rahatsız. İnsanın canı giderse nasıl üzülmez. Bir haber yok, bir telefon yok. Türk adaletine teslim olsunlar. Devletin şefkatine girsinler. Yazık günahtır. HDP’yi sorumlu buluyorum, HDP’den çocuğumu istiyorum" diye konuştu.

İHA
Oğlu Mesut Yıldırım’ın 2017 yılında Diyarbakır merkezde çalıştığı sırada HDP il binasına geldiğini ve bu sıralarda dağa kaçırıldığını belirten anne Menfiye Yıldırım ise Kulp ilçesinden gelerek HDP il binası önünde oturma eylemine katıldı.

Anne Menfiye Yıldırım, oğlu Mesut için Kulp’tan Diyarbakır’a geldi

Oğlu Mesut Yıldırım’ın 2017 yılında Diyarbakır merkezde çalıştığı sırada HDP il binasına geldiğini ve bu sıralarda dağa kaçırıldığını belirten anne Menfiye Yıldırım ise Kulp ilçesinden gelerek HDP il binası önünde oturma eylemine katıldı.

Evlat nöbeti tutan annelerden İmamoğlu'na tepki
OYNAT 00:50
Evlat nöbeti tutan annelerden İmamoğlu'na tepki
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 23'üncü gününe girdi. Aileler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir programda, 'Yanlarına gitsem şovmen olurum' sözlerine tepki göstererek, 'Ekrem İmamoğlu da bir annenin evladıdır. Söylediği sözlere yazıklar olsun' dedi.

“Seni çok özledik, dön gel evine”

Oğlunun Diyarbakır’da çalıştığı sırada terör örgütü üyeleri tarafından dağa kaçırıldığını aktaran ve Kürtçe ile Türkçe konuşan anne Menfiye Yıldırım, “Ben oğluma sesleniyorum. Seni çok özledik. Dön gel evine. Teslim ol. HDP’lilere çağrım. Artık gencecik insanları kandırıp dağa kaçırılmasına destek olmasınlar. Gençlerimizin ölümüne sebep olmasınlar” şeklinde konuştu.

Anne Menfiye Yıldırım daha sonra elinde tuttuğu evladının fotoğrafı ile HDP il binası önünde oturma eylemine katıldı.

Kızını teröristlerin elinden kurtarmak için 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile eyleme katıldı
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Kızını teröristlerin elinden kurtarmak için 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile eyleme katıldı

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