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DİYARBAKIR

Evlat nöbeti tutan baba: HDP çocuğumu Amerika’nın askeri yapmış

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 753. gününde. Oğlu için eyleme katılan Ömer Tokay, "Çocuğumu HDP’den almadan gitmeyeceğim. Eğer ölmüş ise cenazesini versinler, getirsinler çocuğumu bana versinler, HDP ve PKK çocuğumu Amerika’nın askeri yapmış. Oğlum sesimi duyuyorsan gel" dedi.

Haber Merkezi İHA
Evlat nöbeti tutan baba: HDP çocuğumu Amerika’nın askeri yapmış
Evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 753. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 753. gününde de sürüyor.

10 yıl önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik bahanesiyle Şırnak’a götürdüklerini, torpilli olan ailelerin çocuklarının geri geldiğini, kendi çocuğunun ise dönmediğini söyledi.

"AMERİKA'NIN ASKERİ YAPMIŞLAR"

Tokay, "3 yıla girdik, Özgür Yurttaş Derneği piknik amaçlı 14 yaşındaki çocuğumu aldı götürdü. 10 yıldır götürmüş, şu an 24 yaşında. Çocuğumu HDP’den almadan gitmeyeceğim. Eğer ölmüş ise cenazesini versinler, getirsinler çocuğumu bana versinler, HDP ve PKK çocuğumu Amerika’nın askeri yapmış. Oğlum sesimi duyuyorsan gel. 32 arkadaşın geldi, ailesiyle birlikte, sen de gel güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.

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