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DİYARBAKIR

Evlat nöbeti tutan babadan harekata destek: Oğlum, o silahı at ve teslim ol

Evlat nöbeti tutan babadan harekata destek: Oğlum, o silahı at ve teslim ol

Diyarbakır'Da HDP önünde oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini belirterek, terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Ömer'e silahını bırakıp, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakırlı Süleyman Aydın, PKK tarafından 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Ömer'e seslendi.
Diyarbakırlı Süleyman Aydın, PKK tarafından 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Ömer'e seslendi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 54 ailenin, 3 Eylül günü Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor. Aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin doğusunda terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini söyledi.

9 Eylül gününden bu yana, PKK tarafından 4 yıl önce, 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Ömer için oturma eylemi yapan Diyarbakırlı Süleyman Aydın da Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi.

"Benim oğlum daha 15 yaşındaydı"

Terör örgütü PKK'nın Kürtler ile hiçbir ilişkisi olmadığını söyleyen Süleyman Aydın, "Benim oğlum daha 15 yaşındaydı. Oğlumu dağa gönderdiler. Ben her eve gittiğimde annesinin sürekli ağladığını görüyorum. Annesi acılar içinde kıvranıyor evde. Ben bunu gördükçe çaresizlik yaşıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Benim oğlum ellerinde ama vermiyorlar. Çok çaresizim, ne yapacağımı bilmiyorum.

  • Bu HDP'liler nereye kadar bizi kullanarak, bizim çocuklarımızın üstünden siyaset yapacaklar. Biz çocuklarımızın dağa gönderilmesini istemiyoruz, çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. 15 yaşındaki çocuğu dağa götürüyorsunuz, biz buraya gelip çocuklarımızı istiyoruz, bize 'hain' diyorlar. Oğlumun hayali polis ya da asker olmaktı. Oğlumun polis üniformalarıyla, asker üniformalarıyla bir sürü fotoğrafı var evde. Ama oğlumun hayallerini yerle bir ettiler" dedi.

DHA
9 Eylül gününden bu yana, PKK tarafından 4 yıl önce, 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Ömer için oturma eylemi yapan Diyarbakırlı Süleyman Aydın da Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi.

"O silahı at ve devlete teslim ol"

Aydın, Barış Pınarı Harekatı'na desteğini ileterek, oğlunun teslim olması için çağrıda bulundu. Süleyman Aydın, şunları söyledi:

"Bugün devletimiz Suriye'ye operasyon başlattı. Ben devletimi destekliyorum, devletimin yanındayım. Artık bunların kökünü kurutsunlar. Bakın hepsi kaçıyorlar bu sefer, artık yer yok ki saklansınlar. Çocuklara sivil elbise giydirip, öne sürüyorlar ki devlet öldürsün, ondan sonra da sizin çocuklarınızı devlet öldürdü desinler, diye. Bizim çocuklarımızı devlet öldürmez, devletimiz şefkatlidir, çocuk öldürmez. Çocuklar devlete silah yöneltiyorlar, devlet elinden geldiğince öldürmemeye çalışıyor, onu kazanmaya çalışıyor, teslim olmasını istiyor. PKK bizim çocuklarımızı öldürüyor.

Eğer oğlum beni duyuyorsan teslim ol, eline silah vermişlerse o silahı at ve devlete hemen teslim ol, devletin şefkatli kollarına teslim ol, senin gibi yüzlerce kişi gelip teslim oluyor, sen de teslim ol oğlum, teslim ol gel evine, yeter artık bu hasretlik."

'Çocuklarımızın vebali HDP'li vekillerin boynuna'
OYNAT 00:48
'Çocuklarımızın vebali HDP'li vekillerin boynuna'
HDP İl Başkanlığı önünde “Evlat Nöbeti” devam ediyor. Nöbet tutan acılı baba Süleyman Aydın: 'Çocuklarımızı dağa HDP götürüyor. HDP, PKK demektir. PKK, YPG demektir. Çocuklarımız buraya gelmeden kesinlikle bir yere gitmeyiz. Çocuklarımızın vebali HDP'li vekillerin boynunadır.


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