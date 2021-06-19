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DİYARBAKIR

Evlat nöbetinde buruk 'Babalar Günü': Ne zaman evladıma kavuştum o zaman günüm olur

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan babalar, Babalar Günü'ne buruk giriyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2015 yılında, 17 yaşında fırında çalışırken kaçırılan oğlu Fatih için eyleme katılan Abdullah Demir, "Bizim Babalar Günü'müz yok. Ne zaman evladıma kavuştum, Fatih'ime kavuştum, o zaman Babalar Günü olur, huzurumuz da yerine gelir" diye konuştu. Çocuklardan, Babalar Günü'nde, babalarına müjde için kaçıp gelmelerini isteyen Celil Begdaş ise "Gelin babanıza bir müjde verin" dedi.

Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetinde buruk Babalar Günü: Ne zaman evladıma kavuştum o zaman günüm olur
228 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 656'ncı gününde.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 228 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 656'ncı günde de sürüyor. Babalar Günü'ne buruk girecek olan evlat nöbetindeki babalar, çocuklarından haber bekliyor.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2015 yılında, 17 yaşında fırında çalışırken kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, oğluna kavuşuncaya kadar Babalar Günü'nü kutlayamayacağını söyledi. Oğluna kavuştuğu günün, kendisi için Babalar Günü olacağını ifade eden Demir, ona kaçıp teslim olması çağrısında bulundu.

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"Bizim sayemizde 300 tane çocuk kaçtı geldi"

Abdullah Demir, şöyle konuştu:

"Bizim Babalar Günü'müz yok. Ne zaman evladımıza kavuştuk, Fatih'e kavuştuk, o zaman Babalar Günü'müz olur. O zaman bayramımız da olur, düğünümüz de olur, her şeyimiz olur. Ama maalesef canımızı bizden alıp götürdüler. Biz canımıza kavuşmayana kadar, ana baba günü kutlayamayız. Ne zaman evladıma kavuşursam, Babalar Günü olur. Oğluma sesleniyorum; kaç gel, Türk askerine teslim ol. Bu zalimler sizi kandırıyorlar. Diyorlar ki; 'Siz Türkiye'ye dönerseniz cezaevinde çürürsünüz.' 25 tane çocuğumuz geldi, hiçbirine kelepçe vurulmadan, anne babalarına teslim edildi. Bizim sayemizde 300 tane çocuk kaçtı geldi, bundan güzel bir şey var mıdır? Gecemiz, gündüzümüz yok. Ne zaman evladıma kavuştum, Fatih'ime kavuştum, o zaman Babalar Günü olur, huzurumuz da yerine gelir."

  • Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 4 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek, eyleme başlayan Celil Begdaş da oğlunun kaçırıldığı iki yıldan bu yana, Babalar Günü'nü kutlayamadığını söyledi.

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"İçim elvermiyor Babalar Günü’nü kutlamaya"


Çocuklardan, Babalar Günü'nde, babalarına müjde için kaçıp gelmelerini isteyen Begdaş, şunları söyledi:

"2019'dan beri, 25 aydır bu kapıdayım. Oğlum gittiğinden beri, iki senedir Babalar Günü'nü kutlamıyoruz. Çünkü oğlum yok ki Babalar Günü'nü kutlayalım. Bayram da yapmıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz, bize her şey haram oldu. Bize her şeyi zindan ettiler. Ne Babalar Günü, ne Anneler Günü var bizim için. Bu çadırdaki herkes perişan. Bunun sebebi de HDP'dir. İçim elvermiyor Babalar Günü’nü kutlamaya, oğlum olsaydı güzel olurdu.

"Gelin babanıza bir müjde verin"

İnşallah oğlum gelir, bir dahaki seneye nasip olur Babalar Günü kutlamak. İçimiz buruk, çok isterdik kutlamayı. Ama evladın olursa kutlanır Babalar Günü, evladın yanında olmasa nasıl kutlanır. Biz buradayız, bu çadırda. 300'e yakın evladımız geldi, inşallah bütün çocuklar gelir. Buradan bütün çocuklara sesleniyorum; fırsatını bulursanız kaçın gelin, bakın Babalar Günü geldi, babalar bugünü kutlayamıyor. Gelin babanıza bir müjde verin."

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İzmir HDP İl Başkanlığı binası önünde iki yıldır evlat nöbeti tutan ve terör örgütü PKK'nın elindeki çocuğunu isteyen Mehmet Laçin, bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ilginç bir çıkışta bulundu. Bina önünde iki yıldır oturduğunu belirten Laçin 'Saldırıdan önce binayı boşalttılar o kız kaldı sadece içeride. Daha öne hiç toplu şekilde çıktıklarını görmemiştim. Biri benim yanıma geldi pankartı gösterdi gitti. O kızı kurban ettiler yani' diye konuştu.


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