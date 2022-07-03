​Evlat nöbetinde erken bayram

Hayat

Güzel konuşan kendini dinletir: Diksiyon haber spikeri gibi konuşmak değildir

Seslendirme sanatçısı ve diksiyon öğretmeni Seher Aydın Yıldız, çoğu insanın diksiyonu düzgün konuşmayı, abartılı vurgu ve günlük konuşma doğallığından uzak bir şey olduğunu düşündüğünü söylüyor. Yıldız, “Belki de böyle düşünmelerine sebep olan şey, günlük ve resmî dil ayrımının bizim gibi eğitmenler tarafından yeterince doğru ifade edilmemesidir” diyor ve ekliyor: “Diksiyonumuz düzgün olursa, insanlar bizi çok rahat dinler ve ne dediğimize odaklanabilirler. Güzel konuşan insan, kendini dinletir.”