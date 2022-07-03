​Evlat nöbetinde erken bayram

Nöbetteki Sevgil-İhsan Akdemir’in kızları Merve ile Fahime Tutmuş’un oğlu Abdurrahim, ikna çalışmaları sonucu PKK’dan kaçıp 1 Temmuz’da Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. İki ailenin daha evladına kavuştuğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından “Söke söke alıyoruz” mesajıyla duyurdu. Soylu açıklamasında “Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek” ifadelerine yer verdi.
6 AYDA 53 PKK’LI TESLİM OLDU
Çağrılara kulak verip teslim olan Abdurrahim Tutmuş ve Merve Akdemir, dün Diyarbakır’da yıllar sonra aileleriyle buluştu. Gözyaşları arasında evlatlarına sarılan aileler, güvenlik güçleri ve devlet yetkililerine teşekkür etti. 6 yıl sonra kızlarına kavuşan Akdemir çifti, “Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Şükür bugünleri de gördük” derken, oğluyla 7 yıl sonra kucaklaşan Fahime Tutmuş da Kürtçe “Çok şükür, Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu. Çocuklarına kavuşan aile sayısı 37’ye çıkarken, yıl başından bu yana ikna yoluyla teslim alınan örgüt mensubu sayısı da 53’e yükseldi.