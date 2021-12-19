Evlat nöbetindeki abla kardeşine seslendi: Sesimizi duyanlar geldi sen de kaç gel

Evlat nöbetine yeni katılan anne Esmer Kaman: 7 yıldır gece gündüz bana zehir oldu oğlum

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde devam ettikleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

İzmir'de 2014 yılında 19 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen çocukları Abdulkadir için Tekirdağ'dan gelen Esmer ve Memduh Kaman, 10 yaşındaki oğulları Muhammed Emin ile oturma eylemine dahil oldu.



Yaklaşık 2 yıl önce oturma eylemine katılmak istediğini fakat çevresindeki bazı kişilerin, 'Oğlun gelmez, kimsenin çocuğunu getirmiyorlar.' iddialarının bu kararını ertelemesine neden olduğunu dile getiren Kaman, 'Ben kararımı verdim, inandım, devletimize inandım. Baktım herkesin çocuğu geliyor. Bu nedenle ben de inanarak geldim.' dedi.



Oğluna seslenen Kaman, 'Oğlum, her gün ağlıyorum, sızlıyorum. 7 yıldır gece gündüz bana zehir oldu. Eğer beni seviyorsan dön. Burada devlet bize kucak açmış. Seni bize teslim ederler. Oğlum, devletimize sığın, gel teslim ol.' dedi.



