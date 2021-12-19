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DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki abla kardeşine seslendi: Sesimizi duyanlar geldi sen de kaç gel

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 839'uncu günde de sürüyor. Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisiyken kaçırılan kardeşi Özgür Ödümlü için evlat nöbetini sürdüren Özgül Canlı, "Sesimizi duyanlar geldi, kardeşim sen de ilk fırsatta kaç gel, devletine sığın" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetindeki abla kardeşine seslendi: Sesimizi duyanlar geldi sen de kaç gel
Özgül Canlı, kardeşine teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.

Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 839 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

DHA

'İLK FIRSATTA KAÇ GEL'

Ordu'da yaşayan ve 2018'de Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisiyken 22 yaşında kaçırılan kardeşi Özgür Ödümlü için HDP il binası önüne gelerek evlat nöbetini sürdüren Özgül Canlı, kardeşine teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

Canlı, "Sesimizi duyanlar geldi, kardeşim sen de ilk fırsatta kaç gel, devletine sığın. Kardeşim Özgür için Ordu’dan buraya geldim ve oturma eylemine başladım. Kardeşim burada üniversite okurken kayboldu. HDP tarafından dağa kaçırıldığını sonradan öğrendik. Biz de burada ailecek nöbetteyiz, çocuklarımızı bekliyoruz.

  • Özgür, kardeşim bizi duyuyorsan kaç gel. Bizi görüp de kaçan çocuklar oldu. Hiçbiri ceza almadı. Hepsi de ailelerinin yanında. Diğer çocuklara da sesleniyorum; fırsatını bulursanız kaçın gelin. Hiçbir şekilde orada durmayın. Sizin yeriniz orası değil. Sizin yeriniz burasıdır, ailelerinizin yanıdır. Güvenlik güçlerimize teslim olup devletinize sığının, biz her zaman sizin yanınızdayız ve her zaman burada sizi bekleyeceğiz" diye konuştu.

DHA

Vanlı anne HDP önünde dağa kaçırılan oğluna seslendi: Korkma oğlum devlet bizim yanımızda
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Vanlı anne HDP önünde dağa kaçırılan oğluna seslendi: Korkma oğlum devlet bizim yanımızda
Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde gerçekleştirdikleri eylemlerine bu hafta da devam etti.

Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan Aysel Yiğit, 1,5 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.
Evlatlarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini belirten Yiğit, 'Oğlum şu an 25 yaşında. İstanbul'a abilerinin yanına çalışmaya gitti. Daha sonra PKK tarafından dağa kaçırıldı. Mehmetcan oğlum neredesin? Sesimizi duyup bizi görüyorsan ne olursun gel. Korkma, devletimize teslim ol. Bak, devlet bizim yanımızda.' dedi.

Evlat nöbetindeki abla Zekiye Bozdağ'dan HDP'ye tepki: Garo Paylan kardeşimi dağa gönderdi
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Evlat nöbetindeki abla Zekiye Bozdağ'dan HDP'ye tepki: Garo Paylan kardeşimi dağa gönderdi
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 820. gününde devam ediyor. Diyarbakır'da 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylem yapan abla Zekiye Bozdağ, kardeşine ait flaş bellekte, kardeşinin kaçırılmadan 5 ay önce HDP'li Paylan ile çekilen fotoğrafını buldu.

Kardeşi kaybolduktan sonra geldikleri ilk kapının HDP olduğunu kaydeden Bozdağ, 'HDP gençlik kolları kardeşimi kandırıp dağa gönderdi. Bu kapıya gelip sorunca 'Tanımıyoruz, bilmiyoruz, bu çocuktan haberimiz yok.' dediler. Milletvekili Garo Paylan kardeşimi dağa gönderdi. Paylan, kardeşimi kandırdı. Hediye paketi gibi onu süsleyip dağa göndermişler. HDP'den kardeşimi istiyorum.' dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler Kamışlı'daki annelere ilham oldu
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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler Kamışlı'daki annelere ilham oldu
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde aileler, terör örgütü YPG/PKK tarafından kaçırılan çocuklarının serbest bırakılması için Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi önünde protesto düzenledi. YPG/PKK'lı teröristler, 'çocuk savaşçı' kadrosu için 21 Kasım'da Haseke'nin Amuda ilçesinde 2006 doğumlu Hediyye Abdürrahim Anter, Evin Celal Halil ve Ayana İdris İbrahim'i kaçırarak alıkoymuştu.

Evlat nöbetine yeni katılan anne Esmer Kaman: 7 yıldır gece gündüz bana zehir oldu oğlum
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Evlat nöbetine yeni katılan anne Esmer Kaman: 7 yıldır gece gündüz bana zehir oldu oğlum
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde devam ettikleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
İzmir'de 2014 yılında 19 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen çocukları Abdulkadir için Tekirdağ'dan gelen Esmer ve Memduh Kaman, 10 yaşındaki oğulları Muhammed Emin ile oturma eylemine dahil oldu.

Yaklaşık 2 yıl önce oturma eylemine katılmak istediğini fakat çevresindeki bazı kişilerin, 'Oğlun gelmez, kimsenin çocuğunu getirmiyorlar.' iddialarının bu kararını ertelemesine neden olduğunu dile getiren Kaman, 'Ben kararımı verdim, inandım, devletimize inandım. Baktım herkesin çocuğu geliyor. Bu nedenle ben de inanarak geldim.' dedi.

Oğluna seslenen Kaman, 'Oğlum, her gün ağlıyorum, sızlıyorum. 7 yıldır gece gündüz bana zehir oldu. Eğer beni seviyorsan dön. Burada devlet bize kucak açmış. Seni bize teslim ederler. Oğlum, devletimize sığın, gel teslim ol.' dedi.

Evlat nöbetindeki anne gözyaşları içinde oğluna seslendi: Yolunu bulursan kaç gel annem
OYNAT 00:26
Evlat nöbetindeki anne gözyaşları içinde oğluna seslendi: Yolunu bulursan kaç gel annem
Diyarbakır'da, evlat nöbetindeki ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 815'inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

Hatay'ın Antakya İlçesinde ikamet eden ve 2015 yılında işyerinde eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Artık'ın (31) annesi Aysel Artık HDP il binası önünde oğluna kavuşmayı bekliyor.

Terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan oğlunu 6 yıldır aradığını ifade eden anne Aysel Artık, aramadığı yer kalmadığını söyledi.

Artık, “İnşallah oğlumu buradan alıp gideceğim. HDP'ye sesleniyorum. Meclise girmek istiyor. Hangi cesaretle hangi yüzle meclise girmeyi düşünüyor. Evlatlarımızı kaçırarak mı? Evlat nöbetine yeni katıldım. Evlatlarımızı, oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. 6 yıldır ağlıyorum. Ama artık ağlamayacağım. Dimdik ayaktayım ve oğlumu dört gözle bekliyorum. Erhan oğlum, sana sesleniyorum. Ne olur kaç gel. Yolunu bulursan hemen kaç gel annem. Seni dört gözle bekliyoruz dedi.


Sesimizi duyanlar geldisen de kaç gel

'Sesimizi duyanlar geldi
sen de kaç gel'

​Evlat nöbetindeki abla kardeşine seslendi.
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