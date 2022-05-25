Evlat nöbetindeki aile sayısı 292 oldu

Pençe Kilit Operasyonu kapsamında ele geçirilen mağarada İsveç yapımı silahlar bulundu

Teröristlerin 5 askerimizi şehit ettiği hain saldırısı sonrasında Pençe Kilit bölgesindeki operasyonlar zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen artarak devam ediyor.



Sıkıştırıldıkları mağarada 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren bir grup teröristi etkisiz hale getiren komandolar, bölgede başka mağaraları da tespit etti.



Alınan güvenlik önlemlerinin ardından teröristlerin tek tek inlerine giren Mehmetçik, mağaralarda teröristlerin saldırılarda kullandıkları çok sayıda mühimmat, silah araç-gereç ele geçirdi.



Mağaralarda çeşitli çapta silah ve mühimmat ele geçirilirken bunların arasında İsveç yapımı AT-4 tanksavarlar da dikkat çekti.

