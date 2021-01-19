Evlat nöbetindeki aileler kar kış dinlemiyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 505’inci gününde de sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma başlatılan evlat nöbeti eylemi yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen devam ederken, 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemini sürdüren kanser hastası Ayşegül Biçer, eyleminde kararlı olduğunu vurguladı.

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"Evlatlarımızı almadan buradan asla gitmeyeceğiz"



"Bizim yüreğimiz yanıyor, karın yağması hiçtir" kar, kış, yağmur çamur demeden eylemlerine devam edeceklerini aktaran Biçer, "Kar, kış, yağmur ve çamur bizi bu eylemimizde geri attırmayacaktır. Biz burada bulunan aileler olarak hakkımız olan evlatlarımızı almadan kar da olsa kışta olsa alıncaya kadar beklemeye devam edeceğiz. Bizim yüreğimiz yanıyor, karın yağması hiçtir. Evlatlarımız ne halde olduğunu bilmiyoruz. Biz evlatlarımızı almadan buradan asla gitmeyeceğiz" dedi.

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"Ya çocuklarımız gelecek yada bizde burada öleceğiz"



Diyarbakırlı Süleyman Aydın ise 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 505 gündür HDP il binası önünde beklediklerini söyledi. Aydın, "HDP bizim çocuklarımızı dağda, bizleri de kapılarında ölüme mahkum etmiş durumda. Biz sonuna kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Ya çocuklarımız ya da bizde burada öleceğiz. Bizim çocuklarımız şuanda dağda karın ve mağaranın altında soğukta üşüyorlar. Bizler burada bulunan aileler olarak çocuklarımızdan iyi değiliz. Sonuna kadar bu mücadelemizi vereceğiz. Ya çocuklarımız gelecek yada bizde burada öleceğiz" diye konuştu.

HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren aileler, ‘Kahrolsun HDP’ ve ’Kahrolsun PKK’ sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.