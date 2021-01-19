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DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki aileler kar kış dinlemiyor

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kar yağışı altında da sürüyor. Hava sıcaklığının eksi bir dereceye kadar düştüğü kentte evladını alıncaya kadar nöbete devam edeceklerini belirten kanser hastası Ayşegül Biçer, "Bizim yüreğimiz yanıyor, karın yağması hiçtir. Kar, kış, yağmur ve çamur bizi bu eylemimizde geri attırmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Evlat nöbetindeki aileler kar kış dinlemiyor.
Evlat nöbetindeki aileler kar kış dinlemiyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 505’inci gününde de sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma başlatılan evlat nöbeti eylemi yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen devam ederken, 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemini sürdüren kanser hastası Ayşegül Biçer, eyleminde kararlı olduğunu vurguladı.

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Diyarbakır'da bir HDP'li evlat nöbeti tutan annenin yüzüne tükürdü

"Evlatlarımızı almadan buradan asla gitmeyeceğiz"


"Bizim yüreğimiz yanıyor, karın yağması hiçtir" kar, kış, yağmur çamur demeden eylemlerine devam edeceklerini aktaran Biçer, "Kar, kış, yağmur ve çamur bizi bu eylemimizde geri attırmayacaktır. Biz burada bulunan aileler olarak hakkımız olan evlatlarımızı almadan kar da olsa kışta olsa alıncaya kadar beklemeye devam edeceğiz. Bizim yüreğimiz yanıyor, karın yağması hiçtir. Evlatlarımız ne halde olduğunu bilmiyoruz. Biz evlatlarımızı almadan buradan asla gitmeyeceğiz" dedi.

90 yaşında evlat hasretine dayanamadı: HDP binası önündeki nöbete katıldı
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90 yaşında evlat hasretine dayanamadı: HDP binası önündeki nöbete katıldı

"Ya çocuklarımız gelecek yada bizde burada öleceğiz"


Diyarbakırlı Süleyman Aydın ise 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 505 gündür HDP il binası önünde beklediklerini söyledi. Aydın, "HDP bizim çocuklarımızı dağda, bizleri de kapılarında ölüme mahkum etmiş durumda. Biz sonuna kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Ya çocuklarımız ya da bizde burada öleceğiz. Bizim çocuklarımız şuanda dağda karın ve mağaranın altında soğukta üşüyorlar. Bizler burada bulunan aileler olarak çocuklarımızdan iyi değiliz. Sonuna kadar bu mücadelemizi vereceğiz. Ya çocuklarımız gelecek yada bizde burada öleceğiz" diye konuştu.


  • HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren aileler, ‘Kahrolsun HDP’ ve ’Kahrolsun PKK’ sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
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Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
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5 yıl önce 18 yaşındayken Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz, Kocaeli'den gelerek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Tuncer'in kardeşi Adem Cengiz, Diyarbakır'daki evlat nöbetini televizyonda izledikten sonra katılmaya karar verdiklerini ifade ederek, ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu.
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Cengiz, HDP ağabeyimi bana versin. Bu hastalıkta çıkıp geldik. 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. Artık yeter, neredeysen kaç gel. Ailen seni çok özledi. Babam hasta. Bu eylemi televizyonda gördük. Artık yeter dedim ve annemle beraber geldik. 2015'te ablamın düğünde çıkıp gitti. Artık ulaşamadık. Sonra kayıp ilanı verdik. Cevap alamadık 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. HDP'den ağabeyimi istiyorum dedi.
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Kürtçe konuşan anne Zinnet Cengiz ise her gün acı çektiğini belirterek, Tuncer gelmeden ben buradan gitmeyeceğim dedi.
Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde 18 yaşındayken götürülen Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz'in eyleme katılmasıyla 467'inci gününde 178'e yükseldi.
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