Evlat nöbetindeki anne: Diyarbakırlı anneler mücadelelerinden vazgeçmesin

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 25 Eylül'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getiren kadın teröristin annesi Hatice Aydemir, terör örgütü PKK'nın kandırdığı kızını bulabilmek için 6 yıl mücadele verdiğini belirterek "Diyarbakırlı anneler mücadelelerinden ve çocuklarından hiç vazgeçmesinler. Bu çocuklar da hiçbir zaman devletten korkmasınlar. Gelip teslim olsunlar, devlet onlara yardımcı olur." dedi.

Aydemir, üniversite öğrencisi kızı Filiz Aydemir'in 2013 yılında nevruz kutlaması bahanesiyle HDP'liler tarafından Diyarbakır'a götürüldüğünü, bir daha haber alamadığı kızının terör örgütüne teslim edildiğini öğrendiğini, kızının 25 Eylül'de Lice'de terör örgütüne yönelik operasyonda öldüğünü anlattı.

Kızını terör örgütünün elinden kurtarmak için mücadele verdiğini ancak başarılı olamadığını, dönemin HDP Muş milletvekili Sırrı Sakık'tan da yardım istediğini anlatan Aydemir, "Ona, 'Sayın vekilim, benim kızımdan 25 gündür haber yok. Diyarbakır'daymış, partiye gitmiş bana yardımcı olun, dağa çıkmasın, gelsin Meclis'te senin yanında çalışsın, başka bir iş yapsın yeter ki dağa çıkmasın.' dedim. Yalvardım, ağladım. Bana 'Sen neden ağlıyorsun, bununla gurur duymalısın, kızın böyle bir şey yapmışsa sen neden ağlayıp üzülüyorsun? Benim elimden bir şey gelmiyor, ben bir şey yapamam.' yanıtını verdi" dedi.

OYNAT 00:50 Evlat nöbeti tutan annelerden İmamoğlu'na tepki Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 23'üncü gününe girdi. Aileler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir programda, 'Yanlarına gitsem şovmen olurum' sözlerine tepki göstererek, 'Ekrem İmamoğlu da bir annenin evladıdır. Söylediği sözlere yazıklar olsun' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"HDP'nin yakasını bırakmasınlar"

Aydemir, kızını bulmak için yaklaşık 20 kez Diyarbakır'a gittiğini, sokakta yattığını, aç kaldığını ancak hiçbir iz bulamadığını ifade ederek bu süreçte kimsenin kendisine yardımcı olmadığını, duruma razı olmasını istediklerini aktardı.

Kızının dağa götürülmesinin arkasında HDP'nin olduğunu savunan Aydemir, "HDP'nin de yakasını bırakmasınlar, herkesten haberleri var. 'Bilmiyoruz, haberim yok' diyorlar ama yalan söylüyorlar. Milletvekillerinden ilçe başkanlarına kadar herkesin bu çocuklardan haberi var. Yalan söyleyip çocukları ve milleti kandırıyorlar" diye konuştu.

REKLAM

GÜNDEM Kahramanmaraş'ta asfalt eridi

"Hep dua ediyorum, devlete bir zarar vermemiş diye"

Hatice Aydemir, 2014 yılında kızı için Diyarbakır'da eyleme katıldığını, bu sırada Selahattin Demirtaş ile de görüştüğünü anlatarak "Sözde bize ağladı, üzüldü. Biz de ona inandık, akşam televizyonu izlediğimizde haberlerde Selahattin Demirtaş 'Bunların hepsi paralı aile, hiçbirinin dağda çocuğu yok.' dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Biz ona güvenmiştik" dedi.

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturan annelerin mücadelesini gönülden desteklediğini vurgulayan Aydemir, şunları söyledi:

"Diyarbakırlı anneler mücadelelerinden ve çocuklarından hiç vazgeçmesinler. Bu çocuklar da hiçbir zaman devletten korkmasınlar. Gelip teslim olsunlar, devlet onlara yardımcı olur. Devlet kimsenin düşmanı değil. Bu devletten kimse korkmasın, kimse devleti suçlamasın. Bizim evladımız öldü, ama devletin canı sağ olsun. Devlet ölü de olsa bana getirdi teslim etti. Artık içim rahat, ben sağ olmasını istiyordum, olmadı. Ölü olsun çünkü ben şimdi biliyorum nerede, dışarıda değil, kimse ona hakaret etmiyor. Hep dua ediyorum devlete bir zarar vermemiş diye, vermediğini söylediler."

GÜNDEM HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 45’inci gününde: Evladım kandırılmadı kaçırıldı

GÜNDEM Acınızı paylaşıyoruz