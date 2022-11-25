Evlat nöbetindeki anne: 'Kadın hakları' diyorlar ama yaptıkları hiçbir iş yok

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Nöbet, 1180 gündür devam ederken, çocuklarına kavuşan aile sayısı, 39’a çıktı.

Bitlis'te, 2015’te 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek oturma eylemine katılan Hatice Levent, "'İnsan hakları', 'kadın hakları' diyorlar ama acaba neden bizim çocuklarımız mağaralarda? HDP konuşmalar yapıyor. Bizim çocuklarımızın üzerinden kirli ellerini çeksinler. 'Kadın hakları' diyorlar ama yaptıkları hiçbir iş de yok. Yavrumun eli kalem tutuyordu, silah verdiler. Fadime o silahı göm, ben seni bekliyorum. Bu canım bedenimden çıkana kadar seni bekleyeceğim. O mağaralar bizim çocuklarımıza göre değil. Fadime ne olursun, kaç gel. Allah’ın izniyle evlatlarımızı sizlerden söke söke alacağız. Kendi evlatlarınızı götürün, bizim evlatlarımızı bırakın" diye konuştu.

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