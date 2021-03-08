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DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki anneler: Sözde kadın haklarını savunan HDP 553 gündür sesimizi duymuyor

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 212 ailenin oturma eylemi, 553’üncü günde HDP İl Başkanlığı binası önünde sürüyor. Evlat nöbetindeki aileler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenledikleri basın açıklamasıyla eylemlerini sürdürmeye yönelik kararlılık mesajı verdi. Ayşegül Biçer, "Her fırsatta sözde kadın haklarını savunan HDP, 553 gündür annelerin seslerini duymuyor. Madem kadınlar sizin için bu kadar değerli Diyarbakır annelerini neden görmezden geliyorsunuz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetindeki aileler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenledikleri basın açıklamasıyla eylemlerini sürdürmeye yönelik kararlılık mesajı verdi.
Evlat nöbetindeki aileler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenledikleri basın açıklamasıyla eylemlerini sürdürmeye yönelik kararlılık mesajı verdi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 212 ailenin oturma eylemi, 553’üncü günde HDP İl Başkanlığı binası önünde sürüyor. Evlat nöbetindeki aileler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenledikleri basın açıklamasıyla eylemlerini sürdürmeye yönelik kararlılık mesajı verdi.

SÖZDE KADIN HAKLARINI SAVUNUYORLAR

Açıklamayı yapan Ayşegül Biçer, "Her fırsatta sözde kadın haklarını savunan HDP, 553 gündür annelerin seslerini duymuyor. Madem kadınlar sizin için bu kadar değerli Diyarbakır annelerini neden görmezden geliyorsunuz" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah- Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye- Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet- Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'SON EVLAT ANNESİNE KAVUŞANA KADAR EYLEMİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi 553’üncü günde sürerken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, aileler siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından ziyaret edilerek karanfil verildi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Diyarbakır anneleri, basın açıklaması yaparak, eylemlerinde kararlılık mesajı verdi. Aileler adına açıklamayı yapan 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile eylemini sürdüren Ayşegül Biçer, dağdaki son evlat, annesine kavuşana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylen Biçer, "Her fırsatta sözde kadın haklarını savunan HDP, 553 gündür annelerin seslerini duymuyor. Madem kadınlar sizin için bu kadar değerli Diyarbakır annelerini neden görmezden geliyorsunuz? Ey HDP 'biz sırtımızı PKK/YPG'ye yasladık' sözleriyle yere göğe sığdıramadığınız hain örgütünüze, annelerinden koparılıp kandırılan evlatları, kız çocuklarını ve kadınların akıbetini sorup hakkını savunmuyorsunuz. Her konuda rapor hazırlarken, neden bugün kız çocuklarını taşeron örgütte savaştırılmasına, tecavüze uğramalarına, gördükleri kötü muamele ve öldürülmelerine ilişkin rapor hazırlamıyorsunuz? Diyarbakır anneleri burada nöbet tutmaya devam ederek, HDP ve PKK'nın artık çocuklarımızı elimizden almasına ve kandırmasına müsaade etmeyeceğiz. Artık yeter, kızlarımızı kandırıp kaçıranları lanetliyoruz. Dağdaki son evlat, annesine kavuşana kadar nöbeti sürdüreceğiz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMA ASLAN'DAN DESTEK MESAJI

Ailelere destek ziyaretleri sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Turgut Aslan’ın da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gönderdiği mesaj okundu. Aslan, mesajında, "Karşılıksız sevginin, aile birliğinin hoşgörü ve fedakarlığın sembolü olan başımızın tacı değerli annelerimiz şüphesiz ki hepimizin en değerli varlığıdır. Varlıklarını ve emeklerini hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğiniz annelerimizin evlatları PKK/PYD terör örgütü tarafından yüreklerinden koparılmaktadırlar. Ben de 15 Temmuz FETÖ/PDY terör örgütü mağduru olarak siz annelerimizin hissiyatını anlıyor ve sergilemiş olduğunuz onurlu duruşu canı gönülden destekliyorum. Size bu acıları yaşatan eli kanlı terör örgütünü lanetliyor evlatlarınıza bir an evvel sağ salim kavuşmanızı cenabı Hak’tan diliyor ve dua ediyorum. Şu unutulmamalıdır ki henüz 9 yaşındayken anne sıcaklığına ve şefkatine muhtaç bir evladımızı hainlik ve zorbalıkla çirkin emellerine alet etmek isteyenler siz annelerin sıcak ve güçlü yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkumdur” ifadelerini kullandı.

‘Evlat Nöbeti’ üçüncü haftasında: HDP'liler yine engellemeye çalıştı
GÜNDEM
‘Evlat Nöbeti’ üçüncü haftasında: HDP'liler yine engellemeye çalıştı

Diyarbakır anneleri 500 gündür evlatları için nöbette
FOTOĞRAF 13
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Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta evladına kavuştu.
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Hacire Akar'ın oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer ailelere de örnek oldu. Akar'ın mücadelesi ile umutları artan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katılım günden güne artarak, 188'e ulaştı.
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Aileler, yaz kış, yağmur çamur demeden eylemlerini sürdürdü. Anneler, kimi zaman da oturma eylemine eşleriyle nöbetleşe devam etti. Anneler nöbetteyken babalar evdeki çocuklarına hem babalık hem annelik yaptı.
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Annelerden bazıları küçük çocuklarıyla katıldığı eylemi zor şartlar altında sürdürdü, yorgunluktan bazen kaldırımda uyudu, kimi zaman da baygınlık geçirdi. Aileler, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde bile gerekli tedbirleri alıp, eylemlerinden vazgeçmedi. Evladına kavuşan her bir aile eylem yapan anne ve babalara sevinç ile hüznü bir arada yaşattı. Aileler, terör örgütünden kaçıp gelen her evlat için kendi çocuğuymuş gibi sevinirken, yüreği evlat hasretiyle yanan anneler kimi zaman da duygulandı, gözyaşı döktü.
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Evladına kavuşan aileler zaman zaman HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine katılarak annelere destek verdi. Annelerin kararlı duruşu, HDP'ye kepenk indirtti. Ailelerin acılarıyla yüzleşmek istemeyen HDP'liler, çareyi bir süre kepenkleri kapatmakta buldu. Terör örgütü, aileleri eylemlerinden vazgeçirmek için her yolu denedi. HDP il binasına gelen bazı partililerin hakaretlerine uğrayan Diyarbakır anneleri, evlerine giderken veya çarşıda dolaşırken tehditlere maruz kaldı.
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Terör örgütü, kendine müzahir yayın organlarında da açık açık tehdit ettiği ailelerin haklı mücadelesini itibarsızlaştırma yoluna gitti. Kimi ailelerin yıllardır sesini bile duymadıkları çocuklarının örgüte müzahir yayın organlarında röportajlarını yayımlayarak oturma eyleminin sonlandırılması istendi. Çocuklarının konuşmasını gözyaşlarıyla izleyen aileler, terör örgütüne tepki gösterdi. Aileler, yaşadıkları zor sürece rağmen eylemlerine kararlılıkla devam etti, ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdürdü.
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Tek arzuları terör örgütünün kendilerinden kopardığı evlatlarına kavuşmak olan ailelerin sesini tüm Türkiye duydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini her zaman ifade ettiği Diyarbakır annelerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky ve büyükelçilerin yanı sıra siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişi ziyaret etti.
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Dağa kaçırılan kızı Ceylan için Bursa'dan gelerek evlat nöbetine katılan Türkan Mutlu, AA muhabirine, evlatlarını istediklerini söyledi. Kızının 7 yıldır hayatının, hayallerinin ve özgürlüğünün elinden alındığını belirten Mutlu, kaçırılmasaydı ülkesinde öğretmen olarak hizmet vereceğini ifade etti. Mutlu, kızını almadan HDP il binası önünde ayrılmayacağını dile getirerek, 7 senedir PKK ile savaşıyorum. İnşallah ölmeyeceğim, PKK'dan evladımı alacağım. Yıllardır PKK annelerin ciğerini yaktı. Onlardan biri de benim. dedi.
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Eylemin ilk gününden bu yana nöbeti sürdüren anne Songül Altıntaş da oğlunun 6 yıl önce vatani görevini yaparken birliğine teslim olmak için gittiği sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtti. Hacire Akar'ın evladına kavuşmasının kendilerine umut olduğunu aktaran Altıntaş, eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.
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Altıntaş, Sonuna kadar, tek bir çocuk dağda kalmayana kadar buradayız. Kürtlerin PKK'dan kurtulmasının tek çaresi budur. HDP, Türkiye'nin, Kürtlerin partisi olsaydı bugün benim yanımda olurdu. Oğlu Yavuz için oturma eylemini sürdüren anne Sevgi Çağmar ise 6 yıldır evladının sesini duymadığını, ondan haber alamadığını kaydetti.
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Oturma eylemini ilk başlatan ailelerden Zekiye Bozdağ, 30 Ağustos 2019'da dağa kaçırılan kardeşi Süleyman için oturma eylemine annesi, babası ve diğer kardeşleriyle başladıklarını hatırlattı. Bozdağ, 500 sene de geçse biz beklemeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı ya alacağız ya alacağız. diye konuştu.
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Kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Bozdağ, Benim için değil, annem için gel, teslim ol. O çok üzülüyor, çok ağlıyor. Her gün gözü yolda, gözü yaşlı seni bekliyor. Eylem sayesinde 22 aile evladına kavuştu. Çok mutlu olduk. İnşallah darısı bütün ailelerin başına biz de o sevinci yaşarız.sözlerine yer verdi.
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Diyarbakır anneleri 500 gündür evlatları için nöbette
Anne Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi ile oğlunu terörün pençesinden kurtarmasının ardından aynı kaderi paylaşan ailelerin başlattığı evlat nöbeti, 500 gündür sürüyor. Evladına kavuşacağın günü bekleyen annelerden Türkan Mutlu, "7 senedir PKK ile savaşıyorum. PKK'dan evladımı alacağım" dedi. Abla Zekiye Bozdağ ise "500 sene de geçse beklemeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı ya alacağız ya alacağız" ifadelerini kullandı.


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