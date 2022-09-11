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DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin arka kapısı Kandil'e açılıyor

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, "Bizim çocuklarımız şu arkamda gördüğünüz partiye girdiler ve bir daha çıkmadılar. Bu kapı, Meclis'e açılıyor; arka kapısı da Kandil'e açılıyor. Bunu artık herkes biliyor" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetindeki baba: HDPnin arka kapısı Kandile açılıyor
Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için aileler, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetine başladı. 304 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1105'inci güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. 2015 yılında kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "Gördüğünüz gibi binalarını kapatıp, kaçtılar. Buradan bir kez daha onlara sesleniyorum; değil 4 yıl, 40 yıl da geçse asla buradan kalkmayacağız. Burada evlatlarımızı istiyoruz ve çocuklarımızı HDP'den almadan asla kalkmayacağız" dedi.

'HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUZ'

Oğluna da seslenen Aydın, "Güvenlik güçlerine teslim ol. Bu vatanın evlatlarıyız. Annen hasta, ilaç tedavisi görüyor. Bu vatan hainlerinden bir an önce kaç gel, kurtul. Türkiye'nin dört bir yanından aileler, gelmiş hepsi evlatlarını istiyor. Haklı olarak evlatlarını istiyorlar. Bazıları diyor ki; neden HDP il binası önünde oturuyorsunuz? Çocuklarımızı nerede kaybetmişsek, orada arıyoruz. Bizim çocuklarımız şu arkamda gördüğünüz partiye girdiler ve bir daha çıkmadılar. Bu kapı, Meclis'e açılıyor; arka kapısı da Kandil'e açılıyor. Bunu artık herkes biliyor. Türkiye'nin dört bir yanından destek bekliyoruz" diye konuştu.

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