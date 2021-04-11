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DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki babanın çığlığı: Adalet yerini bulacak zafer bizim olacak

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 587’nci gününe girdi. Oğlu Fatih Demir’in (24) 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir "Eylemimize devam ediyoruz, biz evlatlarımızı bekliyoruz başka bir şey beklemiyoruz. Evlatlarımızı alana kadar da buradan kalkmıyoruz. Allah’ın izniyle adalet yerini bulacak, zafer bizim olacak" dedi.

Haber Merkezi İHA
Evlat nöbetindeki babanın çığlığı: Adalet yerini bulacak zafer bizim olacak
Oğlu Fatih Demir’e seslenen acılı baba Abdullah Demir açıklama yaptı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 587’nci gününde de devam ediyor.

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 587’nci gününe girdi.
İHA
HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 587’nci gününe girdi.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir’in (24) 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladını almadan eylemi bırakmayacağını söyledi.

Demir, “Eylemimize devam ediyoruz, biz evlatlarımızı bekliyoruz başka bir şey beklemiyoruz. Evlatlarımızı alana kadar da buradan kalkmıyoruz. Allah’ın izniyle adalet yerini bulacak, zafer bizim olacak. 24 tane çocuğumuz geldi, devletimiz o kadar büyük bir devlet ki bir kelepçe vurmadan ailesine teslim ettiler. Oğlum beni duyuyorsan kaç gel, adalete teslim ol. Irak’tasın, peşmergeye teslim ol, size orada çile çektiriyorlar bize de burada çektiriyorlar” dedi.

Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın: Oğlumun hayali polis veya asker olmaktı
OYNAT 01:13
Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın: Oğlumun hayali polis veya asker olmaktı
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın oğluna çağrıda bulunarak, 'Bizim çocuklarımızı HDP dağa gönderiyor ve para karşılığında satıyorlar. Benim oğlumun hayali polis veya asker olmaktı. Oğlum orada sizi tehdit ediyorlar. Korkmayın gelin güvenlik güçlerine teslim olun' dedi.

Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemek için yüksek sesle müzik çaldı
OYNAT 00:48
Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemek için yüksek sesle müzik çaldı
Diyarbakır'da çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi devam ederken, Hakkari'de de bugün 5'inci kez eylem yapıldı. Hakkari'deki aileler, HDP il binası önüne gelerek tepkilerini dile getirdi. HDP'liler ise yüksek sesle seçim müziği çalarak, eylemi ve basın açıklamasını engellemeye çalıştı.

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'ye HDP tepkisi: Hiç yanımızda olmadınız
OYNAT 00:59
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'ye HDP tepkisi: Hiç yanımızda olmadınız
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ziyaret etti. Aileler, ziyarette evlatlarının terör örgütü tarafından kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'yi şikayet ederken, CHP heyetine de 'Hiç yanımızda olmadınız' sözleriyle tepki gösterdi.

Evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı
OYNAT 01:07
Evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Kızı Aysun Aslan için eylemde olan anne Aydan Aslan, kızına ve yanındaki arkadaşlarına seslenerek teslim ol çağrısında bulundu. Kızının kaçırılmasından dolayı HDP'yi suçlayan anne Arslan, 'HDP il binalarının ön kapıları meclise arka kapıları da Kandil'e açılıyor. O yüzden kızımı ben HDP'den istiyorum. Kızım da beni görüyor ve duyuyor ise arkadaşlarıyla birlikte kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsun' dedi.


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