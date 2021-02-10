Gündem Evlat nöbetinden 527nci gün Aile sayısı 201 oldu
DİYARBAKIR

Evlat nöbetinden 527'nci gün: Aile sayısı 201 oldu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 527'nci günde de sürüyor. Aile sayısı, 2014'te Hakkari'de 14 yaşında lise öğrencisiyken kandırılarak, dağa götürüldüğünü belirttiği kızı Viyan için gelen Nihai Turan ile 201 oldu.

Haber Merkezi DHA
Turan, 7 yıldır haber alamadığı kızına, teslim olması yönünde çağrıda bulundu.
Turan, 7 yıldır haber alamadığı kızına, teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

DHA

HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu
GÜNDEM
HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 23 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin,

DHA

Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.

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DHA

'ONU ÇOK ÖZLEDİK'

HDP il binası önünde 527'nci günde de süren oturma eylemindeki aile sayısı, 2014 yılında Hakkari'de lise öğrencisiyken kandırılarak, dağa kaçırıldığını söylediği kızı Viyan için gelen Nihai Turan ile 201 oldu.

DHA

Kızını 7 yıldır görmediğini ve çok özlediğini dile getiren Turan, "Benim kızım 2014'te dağa gitmiş. Şimdiye kadar hiçbir haber alamadım. Haber alamadığım için buraya geldim. Kızım eve gelsin. Onu çok özledik. Lise öğrencisiydi, 7 yıl oldu gideli. Hakkari'de okul okuyordu, orada kayboldu. Duyduk ki PKK'ya katılmış. Kızım gelsin, ona yalvarıyorum" dedi

DHA

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