Gündem Evlat nöbetine otelden devam HDP, koronavirüsten daha tehlikeli
POLİTİKA

Evlat nöbetine otelden devam: HDP, koronavirüsten daha tehlikeli

Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki eylemi sokağa çıkma yasağı nedeniyle yerleştikleri otelde devam etti. Farklı illerden gelen anne ve babalar, video çekerek evlat nöbetine devam ettiklerini söylediler. Şevket Bingöl, “Nöbete otelden devam ediyoruz. Çocuklarımızı almadan gitmek yok” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Diyarbakır İl Binası
HDP Diyarbakır İl Binası

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağına rağmen anneler eylemlerini sürdürdü. HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sokağa çıkma yasağı dolayısıyla otelde devam etti. Evlatları için farklı illerden gelen anne ve babalar, video çekerek evlat nöbetine devam ettiklerini ifade ettiler.

OTELDE EYLEME DEVAM

Adana’nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için oturma eylemine katılan anne Kamile Küçükdağ, koronavirüsten dolayı HDP İl Başkanlığı önüne gidemedikleri için eylemlerini kaldıkları otelden sürdürdüklerini söyledi. Eylemlerinin 222. günü olduğunu ifade eden Küçükdağ, “Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel, senin kokuna ve sesine hasretim. Onların yalanlarına kanma. Gel devletimize ve askerlerimize teslim ol. Seni almadan buradan gitmeyeceğim. Gözümüzde gözyaşı kalmadı” dedi.

EVLATLARIMIZI ALMADAN GİTMEYECEĞİZ

Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay için oturma eylemi yaptığını aktararak, “HDP, çocuklarımızı dağa götürdü. HDP’den çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Yasak olduğu için kaldığımız yerde eylemimize devam ediyoruz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIMIZI ÖLÜME MAHKUM ETTİLER

  • Şırnak’ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemi yapan baba Emin Arslan, sokağa çıkma yasağından dolayı kaldıkları otelde eylemlerini sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu: “Eylemimizi bırakmıyoruz. HDP, koronavirüsten daha tehlikelidir. HDP bizden ne istiyor? Kendi elleriyle oğlumu PKK’ya teslim etti. Çocuklarımızı ölüme mahkum ettiler, bizi de kendi kapılarına mahkum ettiler.” Van’dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylem yapan anne Solmaz Övünç, eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi. Övünç, “Baran oğlum, orası senin yerin değil. Sana kefen değil, damatlık giydirmek istiyorum. Nerdeysen dön gel. 222 gündür eylem yapıyoruz. Oğlumu almadan gitmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı: HDP önünde evlat nöbeti tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: HDP önünde evlat nöbeti tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu
Abone Ol Google News
MEBden yeni uygulama

MEB'den yeni uygulama

​Miniklerin merak ettiği sorular tek tek cevap buluyor.
Tüm Türkiyeye örnek olan şehir

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir

​Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı.
Türk ekonomisinin bünyesi sağlam

Türk ekonomisinin bünyesi sağlam

​Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, açıklamalarda bulundu.
Kendini 'Hızır' olarak tanıttı

Kendini 'Hızır' olarak tanıttı

​Mahallenin tüm borcunu ödeyip 60 tane de koli hazırlattı.
Temmuz'da<br>bitmesi imkansız

Temmuz'da
bitmesi imkansız

​Bilim insanlarından yeni tahmin.
Trump<br>köşeye sıkıştı

Trump
köşeye sıkıştı

​Amerikan basını salgın karşısındaki başarısızlığı yazıyor.
Cezayı duyunca gerçek ortaya çıktı

Cezayı duyunca gerçek ortaya çıktı

​'Türkçe bilmiyorum' diyerek polisi kandırmaya çalıştı.
En büyük sıkıntı<br>toplu taşıma

En büyük sıkıntı
toplu taşıma

​Göksu, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Tek farkı var

Tek farkı var

​Uzmanlardan kritik uyarı: Koronavirüs ile karıştırılmamalı.
Şehit babası duygulandırdı

Şehit babası duygulandırdı

3 aylık şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Çin'den<br> izahat istedik

Çin'den
izahat istedik

​Ermenistan'a gönderilen paketlere yazılmıştı.
Amasra sallandı

Amasra sallandı

4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İkinci sessiz gece

İkinci sessiz gece

​Şehirler bomboş kaldı, polis ekipleri denetimi arttırdı.
En kritik 48 saat

En kritik 48 saat

Bilim Kurulu hareketliliği gün gün izledi ve kararını verdi.
Umut veren haber!

Umut veren haber!

Bakan Koca gece yapılan telekonferans görüşmesinde açıkladı.
101 milyon<br>ekmek herkese yeter

101 milyon
ekmek herkese yeter

​Fırıncılar, araçlarıyla sokaklarda ekmek dağıtmaya devam ediyor.
Salgınla<br>ilgili tarih verdi

Salgınla
ilgili tarih verdi

​Prof. Dr. Hakan Oğuztürk Yeni Şafak'a konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.