Gündem Evlat nöbetinin simge ismi Hacire ana, terör örgütü PKKnın elinden kurtardığı oğlunu evlendirdi
DİYARBAKIR

Evlat nöbetinin simge ismi: Hacire ana, terör örgütü PKK'nın elinden kurtardığı oğlunu evlendirdi

Evlat nöbetinin simge ismi: Hacire ana, terör örgütü PKK'nın elinden kurtardığı oğlunu evlendirdi

Diyarbakır'da anne Hacire Akar'ın, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eyleminin ardından terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtardığı oğlu Mehmet Akar, dünyaevine girdi.

Haber Merkezi DHA
Düğün, ​Merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Soğanlı mahallesinde yapıldı.
Düğün, ​Merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Soğanlı mahallesinde yapıldı.

Oğlunu teröre kurban vermemek için anne Hacire Akar'ın, 22 Ağustos'ta, HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sonucu terörün pençesinden kurtardığı oğlu Mehmet Akar, Soğanlı köyünde düzenlenen düğünde Kader Akar ile hayatını birleştirdi.

Oğlu HDP'lilerce kaçırılıp dağa çıkarılan anne Hacire Akar konuştu
OYNAT 01:54
Oğlu HDP'lilerce kaçırılıp dağa çıkarılan anne Hacire Akar konuştu
Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını söyleyen anne Hacire Akar, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemini sürdürüyor. Anne Akar, yaptığı açıklamada, oğlu kendisine teslim edilinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. 20 gün sonra oğlunun düğününü yapacağını belirten anne Akar, 'Ciğerim için buradayım. HDP oğlumu kaçırdı. Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı. Ben oğlumu istiyorum. Yerde yoksa gökten de olsa getirecekler oğlumu. Bu binadan çıkmıyorum oğlum getirilene kadar.' diye konuştu.
  • Düğüne, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da katıldı.

oğlu Mehmet Akar'ın (21) terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasına HDP önünde yaptığı oturma eylemiyle engel olan ve çocukları dağa kaçırılan annelerin sembolü haline gelen Hacire Akar, terör örgütünün elinden kurtardığı oğlunun düğününü yaptı.

İnce ve Güzeloğlu, Mehmet Akar'ın annesi ve babasına hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in, HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı.

Anne Hacire Akar'ın, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi ve kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşması, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de umut oldu.

Düğün, Merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Soğanlı mahallesinde yapıldı.

Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer de 3 Eylül'de oturma eylemi başlatmıştı.

Hacire ana ve oğlu Mehmet Akar.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın (21) terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasına HDP önünde yaptığı oturma eylemiyle engel olan ve çocukları dağa kaçırılan annelerin sembolü haline gelen Hacire Akar, terör örgütünün elinden kurtardığı oğlunun düğününü yaptı.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in, HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Yaptığı oturma eyleminin 3'üncü gününde anne Akar, oğlu Mehmet'e kavuştu. Anne Akar'ın yaptığı bu eylemin ardından Türkiye'nin dört bir yanından çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler, HDP önüne gelerek 47 gündür eylemlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacire Akar'la görüntülü görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacire Akar'la görüntülü görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da HDP'lilerce dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için dört gün boyunca HDP İl Başkanlığı önünde mücadele veren Hacire Akar ile telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan anne Akar ile Kürtçe de konuştu.

HDP önündeki 55 ailenin oturma eylemi sürerken, anne Akar, dağa kaçırılmasına engel olduğu oğlu Mehmet'in düğününü gerçekleştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu

Merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Soğanlı mahallesinde yapılan düğünle Kader Akar ile hayatını birleştiren Mehmet Akar'ın bu mutlu gününde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu yalnız bırakmadı.

HDP'lilerin dağa kaçırdığı iddia edilen gence ev hapsi
GÜNDEM
HDP'lilerin dağa kaçırdığı iddia edilen gence ev hapsi

HDP'lilerin dağa kaçırdığı iddia edilen gence ev hapsi
GÜNDEM
HDP'lilerin dağa kaçırdığı iddia edilen gence ev hapsi
Hacire ananın mutlu günü

Hacire ananın mutlu günü

​Evlat nöbetinin simge ismi, oğlunu evlendirdi.
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