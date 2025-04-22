71 yaşında Arapça yazmayı öğrenen 84 yaşındaki Hilmi Şehitoğlu, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hat sanatıyla kaleme alarak, evlatlarına kalıcı bir miras bırakmanın huzurunu yaşıyor. Şehitoğlu, Erzurum'un Tortum ilçesinde her gün 10 kilometre yürüyerek başladığı köy okulundan sonra 1966'da başarısı ve azmiyle Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni tamamladı. Ömrü boyunca kitapları hayatının merkezinden çıkarmayan Şehitoğlu, emekli olduktan sonra okumaya devam ederek, Osmanlıca kursuyla hayatına yeni bir yön verdi.





GECE GÜNDÜZ YAZDI

71 yaşında başladığı kursta bir yandan da hat sanatına ilgi duyan Şehitoğlu, Kur'an-ı Kerim yazmak için kolları sıvadı. “Evlatlarıma bıraktığım en kutsal miras” diye nitelendirdiği Kur'an-ı Kerim'i 6 yılda gece gündüz demeden büyük bir emek ve gayretle tamamlayan Şehitoğlu, bu çalışmasını hem bir ibadet hem de gelecek nesillere ışık tutacak bir armağan olarak gördü.





OSMANLICA ÖĞRENDİ

Emekli olduktan sonra Osmanlıca öğrenmeye karar verdiğini anlatan Şehitoğlu, “70 yaşından sonra Arabi yazıları okumaya ve yazmaya başladım. Dolayısıyla Arabi yazıları yazmaya başladım. Yazdığım şekli güzel olduğunu söyledi etrafımdan, çevremden. Güzel olduğunu söylediler. Rahmetli eşim teşvik etti ve içimde bir şey oldu. Acaba olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'i yazabilir miyim diye bir arzu doğdu. Basit sureleri yazmaya başladım” diye konuştu.





EN BÜYÜK MUTLULUĞUM

Şehitoğlu, kendisini bu süreçte en motive eden şeyin de geleceğe miras bırakma fikri olduğunu belirterek, “Sonsuza kadar devam edecek bir manevi bir miras bıraktım. Üç çocuğun üçüne de birer tane baskı olarak verdim, orijinali bende. Okuyorum, hatim ediyorum, onunla huzur buluyorum. Bu benim en büyük mutluluğum ve huzurum oldu” dedi.



