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DİYARBAKIR

Evlatlarımızı alacağız: Nöbette 500. gün

Evlatlarımızı alacağız: Nöbette 500. gün

PKK’ya götürülen çocukları için HDP’nin kapısına dayanan ailelerin evlat nöbetinde 500 gün geride kaldı. HDP il binasına siyah çelenk bırakan aileler, “Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz” sloganları attı. Oğlu Yusuf için oturma eylemine katılan Celil Begdaş, “Hastalık, yağmur, çamur demeden evlatlarımızın peşindeyiz, kazanacağız. Evlatlarımızı bu zalimlerin elinden aldık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP’den çocuklarını isteyen aileler, il binasına siyah çelenk bıraktı.
HDP’den çocuklarını isteyen aileler, il binasına siyah çelenk bıraktı.

PKK’ya götürülen çocukları için HDP’nin kapısına dayanan ailelerin evlat nöbetinde 500 gün geride kaldı. 3 Eylül 2019’da başlatılan oturma eyleminde bugüne kadar 22 aile çocuklarına kavuşurken, eyleme dün bir aile daha katıldı. 18 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Kenan için Van’dan gelen Fevzi Yağmur, evlat nöbetine dahil oldu. Gözü yaşlı baba, kaybolduktan 3 ay sonra gelen telefonla oğlunun dağa kaçırıldığını öğrendiğini anlattı. Yağmur, “Oğlum gel teslim ol. Beni duyup, görüp de gelmezsen sana hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Fevzi Yağmur
  • Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan 189 aile, dün HDP il binası önüne üzerinde “Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz” ve “İş birlikçi HDP” yazılı siyah çelenk bıraktı. Türk bayrakları açan aileler, “Kürt, Türk kardeştir, HDP kalleştir”, “Kahrolsun HDP” sloganları attı.

AĞAÇ KADAR DEĞERLERİ YOK MU?

2 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, 500 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri görmezden gelen HDP, CHP ve İYİ Parti’ye tepki gösterdi. Biçer, “Bir ağaç için dünyaları yıkarken, bizim evlatlarımızın ağaç kadar değeri yok muydu? Emin olsunlar PKK ve HDP’nin isimlerini yeryüzünden silmeden bu mücadeleyi sonlandırmayacağız” dedi.

CEYLAN’I ALMADAN ÖLMEM

Evlat nöbetindeki diğer anne-babalar da çocuklarına örgütten kaçıp teslim olmaları çağrısında bulundu.

-Oğlu Yusuf için oturma eylemine katılan Celil Begdaş: Hastalık, yağmur-çamur demeden evlatlarımızın peşindeyiz, kazanacağız. Evlatlarımızı bu zalimlerin elinden alacağız.

-Kızı Ceylan’ı bekleyen Türkan Mutlu: 7 yıldır PKK ile savaşıyorum. İnşallah ölmeyeceğim, PKK’dan evladımı alacağım.

-Oğlu Müslüm için nöbeti sürdüren Songül Altıntaş: Tek çocuk dağda kalmayana kadar buradayız. HDP Türkiye’nin, Kürtlerin partisi olsa benim yanımda olurdu.

-Kardeşi Süleyman için eylemine devam eden Zekiye Bozdağ: Çocuklarımızı ya alacağız ya alacağız.

Destek çığ gibi

  • Tek arzuları evlatlarına kavuşmak olan ailelerin sesini tüm Türkiye duydu. Diyarbakır annelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky ve büyükelçilerin yanısıra siyaset, sanat, spor dünyası ve STK temsilcileri, kanaat önderleri, din adamları, şehit aileleri ve gaziler olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişi ziyaret etti.
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