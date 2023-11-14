|
Gündem

Evlenecek çiftler dikkat: İstanbul'da artık tamamen yasaklandı

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda havai fişeklerden kaynaklanan yangında 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'daki düğün salonlarında yeni bir karar alındı. Bundan böyle, özellikle kapalı alanlardaki etkinlikler esnasında kullanılan volkan, mum, köpük, maytap, baloncuk kullanılması yasaklandı.

13:24 - 14/11/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) düğün ve davet salonlarındaki etkinliklerde can güvenliği gerekçesiyle yanıcı ve parlayıcı maddeleri kullanmama kararı aldı.


Oluşturdukları tehlike nedeniyle düğünlerde ve kınalarda kullanılan volkanların, köpüklerin ve mumların "yasaklanmasını" üyelerinden talep ettiklerini anlatan İSTDO Başkanı Adem Sönmez,
"Aldığımız karar doğrultusunda özellikle kapalı alanlardaki etkinlikler esnasında kullanılan volkan, mum, köpük, maytap, baloncuk kullanılması yasaklanmıştır
" dedi.

Sönmez, yanıcı ve parlayıcı maddelerinin kapalı mekanlarda kullanılmasının sağlığa zararlı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:


"Özellikle yanıcı maddeler zararlı gazlar çıkartıyor. Kapalı mekanda bebek ve yaşlı insanlar bu nedenle nefes darlığı yaşayabiliyor. Ayrıca misafirlerimiz ve kendi personelimizin can güvenliği böyle etkinliklerde söz konusu olabiliyor. Bu nedenle Irak'taki olayın ardından Oda olarak tedbir için böyle bir karar aldık. Çünkü huzurun bozulmaması ve can güvenliğinin sağlanması önemlidir. Can güvenliği açısından bunun elzem olduğunu düşünerek yasaklama kararını aldık. Etkinliklerde yerde kullanılan volkanların yerine sis makileri, mumların yerine ise tealight mum kullanıyoruz."

'Yasak yüzde 90 oranında uygulanıyor'

Meslek odası olarak alınan karara İstanbul'daki düğün salonlarının uyduğunu vurgulayan Sönmez, etkinlik sahiplerinin buna karşı duyarlı olduğunu dile getirdi.

Sönmez, "Almış olduğumuz yasak yüzde 90 oranında uygulanıyor. Bu karar diğer illerimiz için örnek teşkil ediyor. Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu olarak 22 ilde bu uygulamaya başladık." ifadelerini kullandı.



#Düğün
#Patlayıcı
#Yasak
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Yerlikaya duyurdu! Sarallar suç örgütüne kıskıvrak operasyon: Çökertildi