Evlenecek çiftler dikkat: İstanbul'da artık tamamen yasaklandı

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İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) düğün ve davet salonlarındaki etkinliklerde can güvenliği gerekçesiyle yanıcı ve parlayıcı maddeleri kullanmama kararı aldı.
Sönmez, yanıcı ve parlayıcı maddelerinin kapalı mekanlarda kullanılmasının sağlığa zararlı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
'Yasak yüzde 90 oranında uygulanıyor'
Meslek odası olarak alınan karara İstanbul'daki düğün salonlarının uyduğunu vurgulayan Sönmez, etkinlik sahiplerinin buna karşı duyarlı olduğunu dile getirdi.
Sönmez, "Almış olduğumuz yasak yüzde 90 oranında uygulanıyor. Bu karar diğer illerimiz için örnek teşkil ediyor. Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu olarak 22 ilde bu uygulamaya başladık." ifadelerini kullandı.