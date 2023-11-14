Evlenecek çiftler dikkat: İstanbul'da artık tamamen yasaklandı

"Özellikle yanıcı maddeler zararlı gazlar çıkartıyor. Kapalı mekanda bebek ve yaşlı insanlar bu nedenle nefes darlığı yaşayabiliyor. Ayrıca misafirlerimiz ve kendi personelimizin can güvenliği böyle etkinliklerde söz konusu olabiliyor. Bu nedenle Irak'taki olayın ardından Oda olarak tedbir için böyle bir karar aldık. Çünkü huzurun bozulmaması ve can güvenliğinin sağlanması önemlidir. Can güvenliği açısından bunun elzem olduğunu düşünerek yasaklama kararını aldık. Etkinliklerde yerde kullanılan volkanların yerine sis makileri, mumların yerine ise tealight mum kullanıyoruz."