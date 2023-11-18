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Evler ve sokaklar beyaza büründü: Manisa'ya mevsimin ilk karı yağdı

Manisa'da mevsimin ilk karı yağdı. Demirci ilçesinde gün boyu etkili olan sağanağın akşam saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşmesiyle evler ve sokaklar beyaza büründü.

Semih Bozkuş
23:36 - 18/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Manisa'da kar yağışı etkili oldu.

Manisa'da kar yağışı etkili oldu.

Manisa mevsimin ilk kar yağışıyla tanıştı.

Manisa'nın en yüksek rakımlı ilçesi Demirci'ye mevsimin ilk karı yağdı.

Gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü.

İlçeye bağlı 1100 rakımlı Bardakçı Mahallesi'nde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olurken, evler ve sokaklar beyaza büründü.

Diğer yandan 1470 rakımlı Akçakertik, hışır mevkisi, büyük yayla ve Demirci Dağı'nda da kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Yetkililer, kar yağışı ve tipinin yarın da yüksek kesimlerde etkili olacağını belirtirken, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.



#Manisa
#Demirci
#kar yağışı
#Sarıçayır mevki
#Mevsimin İlk Karı
27 dakika önce
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