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Evli mutlu 2 çocuklu: Areda Survey araştırdı

Areda Survey ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğinde ‘Türkiye’de Aile’nin Değişen Yapısı’ başlıklı araştırmanın ikincisi yapıldı. Ailelerin 2 çocuğu ‘ideal’ bulduğu görüldü. Katılımcılar, ‘Tek çocuğunuz olsa hangi cinsiyette olmasını tercih ederdiniz?’ sorusuna ise yüzde 60 oranında ‘Kız çocuk’ cevabını verdi.

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Saliha Engin Yeni Şafak
Evli mutlu 2 çocuklu: Areda Survey araştırdı
​Areda Survey ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğinde ‘Türkiye’de Aile’nin Değişen Yapısı’ başlıklı araştırmanın ikincisi yapıldı.

Araştırma şirketi Areda Survey ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğinde ‘Türkiye’de Aile’nin Değişen Yapısı’ başlıklı araştırmanın ikincisi yapıldı. Araştırma sonucunda toplumda tek veya iki çocuk sahibi olma eğiliminin giderek yaygınlaştığı görülürken; çocuktan beklentinin değiştiği ortaya çıktı. Kız çocuklarının erkek çocuklarına göre tercih edilir hale geldiği belirtilirken ailenin, yapısal olarak giderek küçüldüğü, kadın erkek ilişkisine ilişkin eşitlikçi bir anlayışın yaygınlık kazandığı ifade edildi.

İDEAL EVLİLİK YAŞI 26

Türkiye genelinde toplam 2 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada ‘İdeal evlilik yaşının 20-26 arasında olduğu görüldü. Katılımcılara “Sizce bir ailenin ideal çocuk sayısı kaç olmalıdır” sorusu soruldu. Gelen cevapların yüzde 50’si ‘2 çocuk olmalı’, yüzde 29,6 ‘3 çocuk olmalı’, yüzde 15,2’si ‘4 ve üstü olmalı’ yanıtını verirken ‘1 çocuk olmalı’ diyenler 6,3, ‘Hiç olmamalı’ yanıtını verenler ise yüzde 2,0 oldu. ‘Tek çocuğunuz olsa hangi cinsiyette olmasını tercih ederdiniz?’ sorusuna ise yüzde 60 ‘Kız çocuk’ cevabı verildi.

YARDIM İÇİN ÖNCE AİLEYE GİDİLİYOR

“Bayramda veya özel günlerde aşağıdakileri ziyaret ediyor musunuz” sorusuna katılımcılardan yüzde 77,3 ‘Anne-baba’, yüzde 56,5 ‘Abla ağabey’, yüzde 50,1 ‘Ailenin yaşlı bireyleri’ şıklarına ‘Sürekli’ cevabını verdi. “Başınız sıkıştığında ya da başınıza bir şey geldiğinde öncelikle kime başvurursunuz?” sorusuna yüzde 80’i ‘Aile bireylerine’ dedi. Araştırmada maddi ihtiyaç durumunda kimden yardım alındığı sorusu da katılımcılara soruldu. “Paraya ihtiyacınız olduğunda öncelikle kime başvurursunuz?” sorusuna, ‘Aile bireylerine’ diyenlerin oranı yüzde 64 oldu.

ÇOCUKLARDAN AYRI YAŞAMAK İSTİYORLAR

‘Aile bireyleri arasındaki iletişimi en fazla ne etkiler?’ sorusunun yer aldığı araştırmada, yüzde 30, sosyal medya, yüzde 28 sevgi/saygı eksikliği, yüzde 19 iş yoğunluğu cevabı verildi. “Yaşlandıkları zaman anne veya babanıza bakmakla yükümlü olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusuna yüzde 94,6 ‘Evet’ cevabını verdi. “Bir gün yaşlandığınızda nerede yaşamak istersiniz” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 54,5 ‘Çocuklardan ayrı olarak eşimle ya da kendi başıma’ cevabını verdi.

Ev işleri ve aile geçimi ortak olmalı

  • Katılımcılara “Kadın ve erkeğin rolleriyle ilgili aşağıdaki yargılara katılıyor musunuz?” sorusu da soruldu. ‘Kadın ailedeki işlerden, erkek ailelerin geçiminden sorumlu olmalı’ şıkkına katılanlar yüzde 58,8; ‘Ailedeki işler ve ailenin geçimi ikisinin ortak sorumluluğunda olmalı’ diyenlerin oranı yüzde 75,9 oldu. Kadının bir işte çalışmasının aileye etkisi de sorulduğu araştırmada yüzde 67, ‘Kadının çalışması aileye güç katar’ dedi. Türkiye’deki boşanmaların sebebinin sorulduğu araştırmada katılımcılardan yüzde 55 oranla ‘Ekonomik sebepler’ dedi. Bu maddeyi sosyal medya takip etti.

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