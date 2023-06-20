EXPO Antalya’da ‘En Baba Şenlik’

Babalar Gününe özel düzenlenen etkinlikte babalar çocuklarıyla, çocuklarda çok sevdikleri babalarıyla harika bir gün geçirdi. Kepez Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında; çocuk atölyeleri, baba çocuk yarışmaları, söyleşiler, müzik dinletileri ve birbirinden güzel etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte babalar ve çocuklar aşçı külahı takarak, sevgilerini kattıkları birbirinden leziz renkli kurabiyeler yaptılar. Yöresel müziklerin eşsiz eserleriyle de gönüllerince eğlenme fırsatı buldular.