Eylem Tok ve oğlu tutuklandı

İstanbul'da trafik kazasında 1 kişinin ölümüne neden olup 4 kişiyi yaralayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ve yazar annesi Eylem Tok, ABD’de tutuklandı. Türkiye’nin iade talebi kapsamında önceki gün ABD’de gözaltına alınan firari anne-oğul, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama ve iade sürecini yakından takip ettiklerini açıkladı. Tok ve oğlu, kazadan sonra Mısır’a, oradan da ABD’ye kaçmıştı.