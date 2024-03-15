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Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçtığı kaza olayında yeni gelişme: Baba Cihantimur savcılığa çağrıldı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne dört kişinin yaralanmasına neden olan kazanın ardından annesi Eylem Tok'un yurt dışına kaçırdığı 17 yaşındaki T.C., annesiyle ABD'de güle oynaya görüntülenmişti. Soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Baba Bülent Cihantimur, "suçluyu kayırma" suçundan ifade vermek üzere savcılığa çağırıldı.

10:37 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 11:08 - 15/03/2024 Cuma
AA
Eyüpsultan'daki ölümlü kaza soruşturmasında Bülent Cihantimur şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
Eyüpsultan'daki ölümlü kaza soruşturmasında Bülent Cihantimur şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

Ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur’un otomobilini kullanan 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart gecesi İstanbul'da bir kazaya karıştı. Kazada 1 çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Timur’u olay yerinden alan annesi yazar Eylem Tok, yurt dışına kaçırdı. Dün New York sokaklarında anne ve oğlunun güle oynaya görüntülendikleri anlar büyük tepki çekmişti. Bugün ise baba Bülent Cihantimur savcılığa çağrıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.



Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.



#Bülent Cihantimur
#Eylem Tok
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#İstanbul
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