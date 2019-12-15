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POLİTİKA

EYP'li tuzak sizin işiniz

YPG/PKK’lı teröristlerden Suriye’de yeni kara propaganda. Kamışlı’da daha önce tuzakladıkları EYP’leri çıkaran teröristler, patlayıcıları TSK döşemiş gibi Türkiye karşıtı algı operasyonuna soyundu. Teslim olan iki terörist alçak planı deşifre etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teröristlerin Rasulayn’da menfeze tuzakladığı uzaktan kumanda tertibatlı 2 EYP böyle imha edildi.
Teröristlerin Rasulayn’da menfeze tuzakladığı uzaktan kumanda tertibatlı 2 EYP böyle imha edildi.

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye’nin Kamışlı bölgesinde tuzakladığı el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleyerek bunları Türk güvenlik güçlerinin yerleştirdiği yalanıyla kara propaganda yürüttüğü ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre YPG/PKK, Kamışlı’da sivil halkın kalabalık olduğu bölgelere EYP döşedi. Daha sonra bu patlayıcıların örgüt mensupları tarafından tespit edilerek imha edildiğine ilişkin görüntüler, örgüte yakın medya organları ve sosyal medyada paylaşıldı. Suriye’deki terör kamplarından kaçıp teslim olan teröristler alçak planı deşifre etti.

Arazi aramasında komandolarca bulunan el yapımı mayın.

YPG GÖMDÜ, YPG ÇIKARTTI

YPG/PKK’lı S.T. ve H.Ş. ifadelerinde, Kamışlı’nın en kalabalık sokak ve caddelerine örgüt tarafından EYP düzenekleri konulduğunu, daha sonra da bu patlayıcıların göstermelik olarak örgüt mensuplarınca bulunmuş gibi imha edildiğini anlattı. Görüntülerin örgüte yakın medya organları ve sosyal medyada paylaşıldığını aktaran teröristler, bu sayede halkın Türkiye’ye karşı kışkırtılmak istendiğini söyledi. Örgütün, Türkiye aleyhine yürüttüğü propaganda faaliyetleriyle, Suriyelileri Barış Pınarı Harekatı’na karşı gösteri yapmaya zorladığı belirtildi.

EYP TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

Harekat bölgesinde şimdiye kadar 2 binden fazla mayın ve EYP imha edildi. TSK bölgeyi tuzaklanan patlayıcılardan temizlemeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son yaptığı açıklamada, harekat bölgesinde bin 381 EYP ve 752 mayının tespit edilerek imha edildiğini açıklamıştı. 12 Aralık’taki aramalarda 75 Claymore tipi el yapımı mayın komandolar tarafından tespit edilerek METİ Timince imha edilmişti. 13 Aralık’ta da Rasulayn’daki bir menfezde teröristlerin 12 kg’lik iki mutfak tüpü kullanarak tuzakladığı uzaktan kumanda tertibatlı patlayıcı bulunmuştu.

Eller tetikte gözler ufukta

  • Fotoğraf: Arşiv
  • Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından “Eller tetikte, gözler ufukta” başlığı ile sınır nöbeti tutan askerlerin fotoğrafları paylaşıldı. MSB’nin Twitter hesabındaki paylaşımda, “Hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için al sancağımızın dalgalandığı her yerde 7 gün 24 saat boyunca vatan nöbetine devam ediyor” ifadelerine yer verildi. Fotoğraflarda, sınırda bulunan güvenlik duvarı üzerindeki Atatürk portresi ile Türk bayrakları da dikkat çekti. Kısa sürede yüzlerce beğeni alan fotoğraflar, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

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