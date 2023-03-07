EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddiasına yalanlama

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT başvurularının fiziksel yapılması gerektiği" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, emeklilik hakkı kazanan vatandaşların başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden yapabileceği belirtildi.
İddialar asılsızdır
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT başvurularının fiziksel yapılması gerektiği" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, emeklilik hakkı kazanan vatandaşların başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden yapabileceği belirtildi.