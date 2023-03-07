EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddiasına yalanlama

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle düzenlemeden yararlanacaklar başvuru için SGK önlerine akın ederken uzmanlardan ise ‘8 Kod’ uyarısı geldi: Farklı bir kod ile çıkış verilirse kıdem tazminatı yanabilir. Bu da iş mahkemelerine yansır.