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EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddiasına yalanlama

EYT düzenlemesi kapsamında emeklilik başvurularının e-devlet üzerinden yapılamadığı, başvuruların fiziksel olarak yapılması gerektiği öne sürüldü. İddiayı yalanlayan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, tüm başvuru sürecinin hiçbir evrak talep etmeden e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülebildiğini açıkladı.

11:19 . 7/03/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT başvurularının fiziksel yapılması gerektiği" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, emeklilik hakkı kazanan vatandaşların başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden yapabileceği belirtildi.

İddialar asılsızdır

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT başvurularının fiziksel yapılması gerektiği" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, emeklilik hakkı kazanan vatandaşların başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden yapabileceği belirtildi.




#EYT
#e-devlet
#Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
2 saat önce
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EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddiasına yalanlama
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