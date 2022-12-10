EYT’de yaş sınırı olmamalı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan önemli açıklamalar geldi. Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen "5. Emeğin Hukuku Kurultayı"nda konuşan Arslan, EYT sorununun çözümünün en önemli ve ilk kriterinin, 1999'un eylül ayından önce işe giren bütün emekçilerin haklarının iade edilmesi olduğunu söyledi. Arslan, “Yeni bir yaş sınırı kesinlikle olmamalı. Yaş sınırı kaldırılıp emeklilik hakları iade edilmeli ve yeni bir şart ve düzenleme asla ve asla buraya getirilmemeli" dedi.

HERKES EMEKLİ OLACAK ALGISI ÇOK YANLIŞ

Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: “O tarihte de biz bu düzenlemeyi geri aldıramamıştık. Türkiye’ye bir EYT sorunu getirildi. İşe girerken ortada olmayan şartlar daha sonra değiştirilerek , insanların emeklilik haklarının elinden aldığı bir süreç yaşadık. Bugün getirilmek istenen düzenlemeyi heyecanla ve takdirle karşılıyoruz.”

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Hak-İş Genel Başkanı Arslan, EYT ile hak kazanan herkesin emekli olacağı algısının yanlış olduğunu söyledi. Arslan ayrıca şunları söyledi: “Sanki emeklilik hakkını elde edenler zorunlu emekli olacak gibi algı var. Öyle bir şey yok. EYT’nin çıkması Sosyal güvenlik sisteminde geçici dengesizlik oluştursa da uzun vadede göreceğiz ki Sosyal Güvenlik Kurumunu da finanse edecek modele doğru gideceğiz.”

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TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRETLİ SAYISI FAZLA

Mahmut Arslan, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında asgari ücretlilerin çalışanlara oranının Türkiye'nin çok altında olduğunu söyledi. Arslan, Ülkemizde asgari ücret geçim ücreti olarak algılanıyor. O zaman rakamları, belirlediğimizin asgari ücret değil bir geçim ücreti olduğunu düşünerek değerlendirmek gerekmiyor mu?” diye konuştu.

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