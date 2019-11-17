EYT’ye son noktayı koydu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı Kampüsü’nde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başta emeklilik olmak üzere önemli mesajlar verdi:

Sosyal güvenlik sistemini baştan sona yeniden inşa ettik. Böylece hem hizmet sunumunda hem de kalitede standardı sağladık. Mali açıdan daha güçlü hale gelen sosyal güvenlik sistemimizin bütçe üzerindeki yükünü de azalttık. Vatandaşlarımızın taleplerine doğrudan ve en hızlı hizmeti verecek bir iletişim ağı kurduk. Elektronik devlet uygulamalarıyla da geçmişte fiziki mekanlarda ve kağıt üzerinden yürütülen pek çok hizmeti, elektronik ortama taşıdık.

Erdoğan, SGK Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenini yanına gelen Ayşenur Akkaya ile birlikte yaptı.

17 YILDA 4 KAT ARTTIRDIK

Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürdürebilecek seviyelere çıkardık. Geçtiğimiz 17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık. Prim ödemesine ve yılına bakmaksızın hiçbir emekli maaşının 1000 liranın altında kalmamasını sağladık. Son olarak emeklilerimize Kurban ve Ramazan bayramlarında 1000’er lira ikramiye vermeye başladık. Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Bu sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz.

SAĞLIK SİSTEMİ DÜNYAYA ÖRNEK

Türkiye’nin gerçekleştirdiği sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri reformu tüm dünyaya örnek oldu. Nüfusunun neredeyse tamamını sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri şemsiyesi altına almayı başaran Türkiye’nin farkı, kurduğu sistemin sürdürülebilirliğini de sağlamasıdır. Nitekim verilen hizmetlerin hem yelpazesi genişlediği hem kalitesi yükseldiği halde Sosyal Güvenlik Kurumumuzun gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 71,5’ten yüzde 89,4’e çıktı.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ BU YÜZDEN BATTI

Birileri Türkiye’nin sosyal devlet alanında geldiği seviyeyi anlamakta zorluk çekiyor. Geçmişte SSK’yı iflas ettirenlerin bugün erken emeklilik başta olmak üzere, teklif ettikleri her uygulamayla aynı amacı güttükleri bir gerçektir. Tutturmuş ‘erken emeklilik.’ İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı ve bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler.

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SİYASİ RANT HESABI

Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Hem erken emekli olduğu zaman ideal olan ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle de ikinci işle, işsizliğe ne yazık ki öncü olacak. Sosyal güvenlik sistemimizin çökmesini istemelerinin zaten tek sebebi, böylece oluşan kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Bu hesap kötü, şer ve zararlı bir hesap.

SİSTEMİ ÇÖKERTMEK İSTİYORLAR

Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse ona varım, milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor.

KÜRTLERE SAYGISIZLIK

Türkiye’nin son 6 yıldır ardı ardına maruz kaldığı saldırıların gerisinde gücünün kırılarak, kazanımlarının sınırlandırılarak hedeflerine ulaşmasının önüne geçme gayesi olduğunu belirten Erdoğan, “Sokaklarımız bunun için karıştırılmak istendi. Ama artık terörü Güneydoğu’da, Doğu’da büyük oranda hallettik. Ne diyorlar? Kürtler... Kardeşim öyle bir şeye getiriyorlar ki, YPG ile PYD’yi ‘Kürt’ diye tanımlıyorlar. Şimdi bu bir defa benim Kürt vatandaşlarıma saygısızlıktır. YPG ile PYD’yi ‘Kürt’ diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar teröristtir. Teröristlerle Kürt kardeşlerimi birbirine karıştırmayalım. Hep söylüyorum, benim şu anda parlamentodaki grubumun içerisinde 50 Kürt milletvekilim var. Bizim böyle bir ayrımımız yok” diye konuştu.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar terörist Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal güvenlik merkezlerinin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK/YPG'nin Kürt olarak tanımlanmasına sert tepki göstererek 'Bu benim Kürt vatandaşlarıma saygısızlıktır. Onlar teröristtir' ifadelerini kullandı.

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BAY KEMAL PKK iLE BERABER YÜRÜDÜ

Erdoğan, Türkiye’nin içerideki kazanımları artırarak devam ettirmesinin bölgesinde ve dünyada güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürmesinden geçtiğini belirterek, “İşte en son Amerika seyahatini izlediniz. Amerika seyahatinde yaptığımız görüşmeler, vardığımız neticeler ve Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili Mehmetçiğimizin özellikle Suriye’nin kuzeyinde aldığı başarı ve kazandığımız hamdolsun o mücadele bir şeyi ortaya koyuyor. Bu millet bir şeye inandı mı bunu başarır. Fakat enteresan bir şey var. Mehmedimizle beraber orada bu mücadelenin içinde olan Suriye Milli Ordusu var. Onlar için ana muhalefet ‘terörist’ diyor. Nasıl oluyor da sen onlara terörist diyorsun? Çünkü onlar teröristlerle beraber yürüdüler. Bay Kemal, teröristlerle beraber yürüdü, PKK ile beraber yürüdü, PKK’nın destekleriyle beraber yürüdü ve bu gerçekler belgelerle, filmlerle her şeyiyle elimizde” dedi.

Kimse Türkiye’nin bileğini bükemez

Erdoğan, “Bizi kendi içimize hapsetmeye çalışanlara cevabımızı her alanda bölgemizde ve dünyada gücümüzü daha çok hissettirerek verdik. Tabii bu uzun soluklu bir mücadeledir. Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız haksız baskıların bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor ama şu gerçeği de herkes görüyor. Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim olacak bir ülke ve millet değildir. Bu ülkenin gerisinde binlerce yıllık bir devlet geleneği, kadim bir medeniyet mirası vardır. Bu ülkenin gücünün kaynağı dünyanın dört bir yanında etkisi hissedilen zengin kültür birikimiyle her bireyinin gönlüne ve zihnine nakşolmuş sağlam tarih bilincidir. Biz bu vasıflarımıza sıkı sıkıya sahip çıktığımız sürece Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle kimse Türkiye’nin bileğini bükemez, ülkemize diz çöktüremez. Suriye, Irak, Doğu Akdeniz, Libya, Afrika’da, verdiğimiz mücadele, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmalar bunun en açık ispatıdır. Başaramadılar, başaramayacaklar” dedi.

Faizler daha da aşağıya inecek

Konuşmasında ekonomideki gelişmelerden örnekler veren Erdoğan, Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 105-106 milyar dolara çıktığını belirterek, “Faiz, maalesef yüzde 30’ların üzerine, yüzde 40’a doğru gitmişti. Ne oldu? Bir Merkez Bankası başkanını görevden aldık, yeni Merkez Bankası başkanımızla beraber şu anda faiz oranı yüzde 13,5’a kadar indi, daha da inecek. Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020’de. Yatırımda girişimcinin kredi faizi tek haneliye girdiği anda yatırımlar da artacak. Bu ne demektir? İstihdam artacak, üretim de artacak, rekabet gücü de artacak Türkiye’nin” dedi.