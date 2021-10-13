​Eyüplü öğrencilere sıcak çorba ikramı

Kasım ayına kadar devam edecek çalışmada İkram Çeşmesi her sabah farklı bir okula giderek öğrencilerin güne sağlıklı başlamalarına imkan sunacak.

Eyüpsultan Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Başkan Deniz Köken, proje kapsamında bir hafta boyunca okul bahçelerine kurulan “İkram Çeşmesi”nden ilçede bulunan liselerin öğrencilerine her sabah çorba, bir diğer hafta ise çay simit ikramı yapıyor. Kasım ayına kadar devam edecek çalışmada İkram Çeşmesi her sabah farklı bir okula giderek öğrencilerin güne sağlıklı başlamalarına imkan sunacak.