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İSTANBUL

Eyüplü öğrencilere sıcak çorba ikramı

Eyüpsultan Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Başkan Deniz Köken, proje kapsamında bir hafta boyunca okul bahçelerine kurulan “İkram Çeşmesi”nden ilçede bulunan liselerin öğrencilerine her sabah çorba, bir diğer hafta ise çay simit ikramı yapıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eyüplü öğrencilere sıcak çorba ikramı
Kasım ayına kadar devam edecek çalışmada İkram Çeşmesi her sabah farklı bir okula giderek öğrencilerin güne sağlıklı başlamalarına imkan sunacak.

Eyüpsultan Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Başkan Deniz Köken, proje kapsamında bir hafta boyunca okul bahçelerine kurulan “İkram Çeşmesi”nden ilçede bulunan liselerin öğrencilerine her sabah çorba, bir diğer hafta ise çay simit ikramı yapıyor. Kasım ayına kadar devam edecek çalışmada İkram Çeşmesi her sabah farklı bir okula giderek öğrencilerin güne sağlıklı başlamalarına imkan sunacak.

  • Genellikle okula yetişme telaşıyla güne kahvaltısız başlamak zorunda kalan öğrenciler ise soğuk kış günlerinde içlerini ısıtan bu uygulamadan oldukça memnunlar. Özellikle sabah saatlerinde yapılan ikramın kendileri için çok yararlı olduğunu belirten öğrenciler Başkan Deniz Köken’e teşekkür ediyorlar.
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