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İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi kültür gezileri: Üniversiteli gençler Abant Gölü’nü gezdi

Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi’de eğitim gören öğrencilere yönelik başlatılan kültür gezileri kapsamında 185 üniversite öğrencisi doğal gölleri, ormanları, tarihi yapıları, doğa ve kış turizmi ile ilgi çeken Bolu’yu gezdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eyüpsultan Belediyesi kültür gezileri: ​Üniversiteli gençler Abant Gölü’nü gezdi
Gençler, Bolu gezisinde doyasıya eğlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik başlattığı kültür gezileri devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi’de eğitim alan 185 üniversite öğrencisi profesyonel rehberler eşliğinde Bolu’nun saklı cennet köşelerini keşfettiler.

Sabahın erken saatlerinde Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası önünden dört otobüsle Bolu yolculuklarına başlayan gençler, ilk olarak suni olarak yapılmış bir set gölünün de bulunduğu Bolu Gölcük Tabiat Parkı’na gittiler. Etrafı çam, köknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türleri ile kaplı buz tutmuş, uçsuz bucaksız beyaz bir kar çölünü andıran gölün etrafında dolaşıp, bol bol öz çekim yaptılar.

BOLU’NUN PAMUKKALESİ

  • Öğrenciler, Gölcük Tabiat Parkı’nın ardından ise “Bolu’nun Pamukkalesi” olarak ün yapmış Akkaya Travertenleri’yle gezilerine devam ettiler. Yeşil doğası ve mineral yönünden zengin suları ile ilgi odağı haline gelen, eşsiz bir manzaraya sahip bu güzel mekanda, mağaraları gezip seyir terasından çektikleri fotoğraflarla özel anlarını kayıt altına aldılar.

ABANT’TA NEŞELİ ANLAR

Gezilerine dört mevsimin de farklı güzelliklerini yaşatan Abant’la devam eden öğrenciler, doyumsuz kar manzarası eşliğinde gölün etrafında yürüyüşler yapıp bol bol kartopu oynadılar. Buz tutmuş gölde ve seyir teraslarında muhteşem doğa manzaranın keyfini çıkaran gençler, zamanın adeta durduğu Abant’tan fotoğraf arşivlerine kattıkları eşsiz kareler ve güzel anılarla ayrıldılar.

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