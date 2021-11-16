Gündem Eyüpsultana iki yeni fuaye alanı geliyor
İSTANBUL

Eyüpsultan’a iki yeni fuaye alanı geliyor

Hat, ebru, mozaik, çini, kat-ı, minyatür, tezhip ve kaligrafi gibi geleneksel sanatlarda çalışmalar yapan 41 sanatçının 41 eserinin sanatseverlerle buluştuğu serginin açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eyüpsultan’a iki yeni fuaye alanı geliyor
Serginin açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptı

Hat, ebru, mozaik, çini, kat-ı, minyatür, tezhip ve kaligrafi gibi geleneksel sanatlarda çalışmalar yapan 41 sanatçının 41 eserinin sanatseverlerle buluştuğu serginin açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptı. Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Fuaye Alanı’nda gerçekleşen açılış töreninde yaptığı konuşmada, birbirinden değerli sanatçıların birbirinden değerli eserlerini arkadan gelen neslin de yakinen görmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

“Sanatçılar üretsin bizde sergileyelim; eserlerini dünyayla buluşturalım” bakışı ile çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Eyüpsultan’da inşallah başka sanat fuaye alanları yapacağız. Göktürk’te bir fuayene alanı oluşturuyoruz, bir de Caferağa Medresesi’nin içini üstünü camla kapatıp bir sergi salonu haline getirmek istiyoruz” dedi. Sergi Kasım ayı boyunca ziyarete açık olacak.

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