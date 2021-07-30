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İSTANBUL

Eyüpsultan 1 numara olma peşinde

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ilçeye kazandırdığı projelerden biri olan ve Akşemsettin bölgesinde bulunan Eyüpsultan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hizmete girdi .

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eyüpsultan 1 numara olma peşinde
Deniz Köken

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ilçeye kazandırdığı projelerden biri olan ve Akşemsettin bölgesinde bulunan Eyüpsultan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hizmete girdi. Büyük bir titizlikle ve hızla sürdürülen çalışmalar neticesi inşaatı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunda ilk kulacı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken attı.

  • Başkan Deniz Köken havuza girerek bir süre yüzdükten sonra, yüzme dersi için havuza gelen Eyüpsultan Belediyesi Yaz Spor Okulu öğrencisi miniklerle de sohbet etti.

‘YATIRIMLARIN DEVAMI GELECEK’

İlerleyen süreçte Eyüpsultan için, Eyüpsultanlılar için bir çok yeni ve özgün projeyi hayata geçireceği müjdesini de veren Başkan Deniz Köken, “Projelerin devamı gelecek, gelecek sene hem plajımız hem havuzlarımızla birlikte yüzme sporunda bir numaralı ilçe olacağız. Salon sporları, yüzmeler plajlarla beraber çok güzel etkinlikler bizi bekliyor. Tüm çocuklarımıza ve Eyüpsultan halkına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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