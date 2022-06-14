Gündem Eyüpsultan Buz Pisti açıldı
İSTANBUL

Eyüpsultan Buz Pisti açıldı

Eyüpsultan Belediyesi, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, ruh ve bedenlerini güçlendirecek, sporun her alanında gelişmelerini sağlayacak spor merkezlerine bir yenisini daha ekleyerek Eyüpsultan Buz Pisti’ni hizmete açtı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüpsultan Buz Pisti açıldı
Deniz Köken

Eyüpsultan Belediyesi, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, ruh ve bedenlerini güçlendirecek, sporun her alanında gelişmelerini sağlayacak spor merkezlerine bir yenisini daha ekleyerek Eyüpsultan Buz Pisti’ni hizmete açtı. Spora verdikleri önemi vurgulayan Başkan Deniz Köken, “Binicilik ve buz pistine çok önem veriyorum. Her ikisini de bu bölgemizde çocuklar üzerinde yarışmacı çıkaracağız, çıkarmak istiyoruz. Bütün çocuklarımızın bütün yaz spor okullarımızda bizi takip edip katılmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.

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