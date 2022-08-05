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Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi ilgi odağı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in göreve geldiği günden itibaren 41 ayda Eyüpsultan’a kazandırdığı 41 eser arasında bulunan Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi ilgi odağı oldu
Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in göreve geldiği günden itibaren 41 ayda Eyüpsultan’a kazandırdığı 41 eser arasında bulunan Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Fatih Sultan Mehmed Külliyesi içerisinde yer alan ve uzun süredir metruk halde bulunan hamam, Eyüpsultan Belediyesi tarafından restorasyonu ve işlevlendirme çalışması tamamlanarak su kültürünü anlatan bir müze haline getirildi. Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi açılışının ardından Pazartesi hariç haftanın 6 günü sabah 09:00 ile akşam 18:00 saatleri arası ziyaretçilere hizmet vermeye başladı. Hamam, iki ay boyunca tüm vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. İki ay sonunda ise müze ziyaret ücretleri yetişkinler için 5 TL çocuklar, öğrenciler ve gruplar için 3 TL olacak. Müze, İstanbul’da tarihi bir hamamda bir belediye tarafından açılmış ilk su müzesi olmasıyla da özgün ve yenilikçi olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan Türbesi'nde Dua Ve Hamam Müzesi'ni gezdi
FOTOĞRAF 5
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan Türbesi'nde Dua Ve Hamam Müzesi'ni gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan tören öncesi cuma namazını da Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Burada Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi'nde Dua Ve Hamam Müzesi'ni de gezdi.


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