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İSTANBUL

Eyüpsultan ücretsiz binicilik kursu verecek

Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz’da at terbiyesi ve at eğitimi verilen Manej Alanı inşa etti...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüpsultan ücretsiz binicilik kursu verecek ​
Deniz Köken

Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz’da at terbiyesi ve at eğitimi verilen Manej Alanı inşa etti. Gençlere ve çocuklara biniciliği sevdirmek amacıyla yapılan Manej Alanı’nda bağımlı gençlere, engelli bireylere ve Eyüpsultan Belediyesi Spor Okulları’na devam eden öğrencilere yönelik ücretsiz olarak temel binicilik eğitimi verilecek.

  • Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 600 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Manej Alanı’na giderek incelemelerde bulundu. Başkan Deniz Köken yapılan alanla ilgili olarak, “Biniciliği bölgede yaygın hale getirmek istiyoruz. Yeni bir manej yaptık. Çocuklarımızı burada atlarla buluşturacağız. Çok güzel bir etkinlik olacak” dedi.
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